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Сливовий пиріг за рецептом The New York Times, який публікувався 7 років поспіль

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 вересня, 12:52
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Пропорції інгредієнтів для тіста цього пирога дуже до близькі до пропорцій шарлотки. Сливи варто брати середньої соковитості, вони мають трохи тримати форму після випікання
Сливовий пиріг за рецептом The New York Times
Сливовий пиріг за рецептом The New York Times / Фото: cooking.nytimes.com

Рецепт кулінарної редакторки Меріян Буррос досі висить на сайті The New York Times. Вперше його було опублікувано у вересні 1983 року і миттєво він отримав більше п'яти тисяч вдячних відгуків. Читачі не просто пекли його щодня, про що повідомлялося в їхніх листах до редакції, вони ділилися цим рецептом, готували десятками штук, заморожували. У сезон слив варто спробувати спекти цей пиріг і дізнатися, чим же він так приваблював людей впродовж семи років.

Єдиний рецепт у світі, який публікувався сім разів

Редакторка Меріан Буррос опублікувала його з позначкою "простий, але елегантний". Але ця простота та елегантність "робила" тираж навіть такій потужній The New York Times.

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Коли стало зрозуміло, що вкотре публікувати цей рецепт вже не варто, газету знову закидали проханнями. Цього разу гнівними.

Тоді було ухвалено рішення опублікувати його окремою кольорової вкладкою, щоб рецепт можна було вирізати і повісити на холодильник. З таким проханням звернулася до читачів сама Меріан Буррос.

Звичайно, за ці сім років рецептура сливового пирога пережила зміни. Наприклад, в оригінальному рецепті була одна склянка цукру, потім його скоротили до 3/4 склянки. Також рекомендувалося скоротити кількість вершкового масла.

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Сливовий пиріг за рецептом The New York Times

Інгредієнти

  • 3/4 склянки цукру;
  • 115 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;
  • 1 склянка просіяного борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі (за бажанням);
  • 2 яйця;
  • 24 половинки сливи без кісточок;
  • цукор, лимонний сік і кориця.

Спосіб приготування

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  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Збийте цукор і масло в мисці. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця і добре збийте.
  3. Викладіть тісто у форму, потім викладіть на тісто сливи шкіркою вгору.
  4. Злегка збризніть цукром і лимонним соком, залежно від солодкості фруктів. Посипте приблизно 1 чайною ложкою кориці.
  5. Випікайте близько години. Прикрасьте збитими вершками.

Щоб заморозити пиріг, його потрібно двічі обмотати фольгою, помістити в поліетиленовий пакет і покласти в морозилку. Розігрівати за 180 градусів впродовж декількох хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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