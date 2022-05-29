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Листкові сирні рогалики – рецепт випічки зі смаком дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 травня, 11:22
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Зазвичай це була випічка вихідного дня. Після замісу тугого тіста, зберіть його в кулю та потримайте під плівкою в холодильнику близько 40 хвилин
Сирні рогалики - смак дитинства
Сирні рогалики - смак дитинства

За популярністю ця випічка вихідного дня з минулого могла змагатися хіба що з вівсяним печивом.

Замісити тісто для сирних рогаликів дуже просто, вершкове масло, як і кисломолочний сир, мають бути кімнатної температури. Яйця для цього рецепта не знадобляться.

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На каналі kitchenice – Швидко Смачно Просто кажуть, що тісто вимішувати довго не треба. Лише доти, доки воно збереться в грудку.

Сирні рогалики з дитинства

Сирні рогалики з дитинства
Сирні рогалики з дитинства

Інгредієнти:

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  • 200 г сиру;
  • 70 г теплого вершкового масла;
  • 40 г цукру;
  • 120-130 г борошна;
  • 0,5 ч. л. соди + лимонний сік;
  • щіпка солі.

Як приготувати:

  1. Сир з'єднати з теплим вершковим маслом, сіллю, ретельно перетерти.
  2. Соду загасити соуком лимона, додати до сиру.
  3. Частками додати просіяне борошно та замісити руками щільне тісто.
  4. Загорнути в плівку, залишити в холодильнику на 30-40 хвилин.
  5. Розкачати тісто на припиленій борошном поверхні до товщини 2-3 мм. Рівномірно посипати цукром і нарізати на трикутники. Сформувати рулетики. За бажанням вмочити в цукор.
  6. Випікати на застеленому деку 20-25 хвилин за 180 градусів.

Докладніше про ці сирні рулетики дивіться у ролику від авторки рецепта.

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Раніше ми писали про ще одну випічку з дитинства із сиром – ризьку ватрушку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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