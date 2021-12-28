Листковий салат "Марсель" – цікаве поєднання курки, чорносливу та моркви по-корейськи

Продовжуємо знаходити та ділитися цікавими салатами на Новий рік.
Так було з "Машерівським", він теж готується з куркою, але з маринованими опеньками. А от "Марселю" потрібно трохи моркви по-корейськи та чорносливу.
Або багато, це залежить від особистих переваг.
Далі по темі
Ймовірно, тому в рецепті від cooking_kate немає конкретної кількості інгредієнтів. Їх потрібно розраховувати на свій смак та за розміром сервірувальної тарілки.
Салат "Марсель"
Інгредієнти:
- морква по-корейськи;
- волоські горіхи;
- куряча грудинка відварена;
- чорнослив;
- яйця;
- твердий сир.
Як приготувати:
- Курку та яйця нарізати дрібним кубиком. Сир, горіхи натерти на дрібній тертці. Чорнослив попередньо промити у гарячій воді.
- Формувати салат шарами: грудка, шар майонезу.
- Потім – нарізаний чорнослив, морква по-корейськи з волоським горіхом. Далі – яйця, змішані з майонезом.
- Зверху салат рясно обсипати тертим сиром та прикрасити горіхами.
- Дати настоятися у холодильнику кілька годин.
Читайте також:
- Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти
- "Корида" на Новий рік – несподіване рішення для салатів з крабовими паличками
- Салат "Цезар" – рецепти класичного з анчоусами та звичнішого з куркою
- Салат з копченою куркою та буряком – ідея на Новий рік-2022
- Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити