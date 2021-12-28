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Листковий салат "Марсель" – цікаве поєднання курки, чорносливу та моркви по-корейськи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
28 грудня, 18:25
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Ще потрібні сир та волоські горіхи. Заправляється салат або майонезом, або натуральним йогуртом з додаванням гірчиці та лимонного соку. Важливо – дати "Марселю" настоятися у холодильнику
Листковий салат "Марсель"
Листковий салат "Марсель" / Фото: instagram.com/cooking_kate

Продовжуємо знаходити та ділитися цікавими салатами на Новий рік.

Так було з "Машерівським", він теж готується з куркою, але з маринованими опеньками. А от "Марселю" потрібно трохи моркви по-корейськи та чорносливу.

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Або багато, це залежить від особистих переваг.

Ймовірно, тому в рецепті від cooking_kate немає конкретної кількості інгредієнтів. Їх потрібно розраховувати на свій смак та за розміром сервірувальної тарілки.

Салат "Марсель"

Інгредієнти:

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  • морква по-корейськи;
  • волоські горіхи;
  • куряча грудинка відварена;
  • чорнослив;
  • яйця;
  • твердий сир.

Як приготувати:

  1. Курку та яйця нарізати дрібним кубиком. Сир, горіхи натерти на дрібній тертці. Чорнослив попередньо промити у гарячій воді.
  2. Формувати салат шарами: грудка, шар майонезу.
  3. Потім – нарізаний чорнослив, морква по-корейськи з волоським горіхом. Далі – яйця, змішані з майонезом.
  4. Зверху салат рясно обсипати тертим сиром та прикрасити горіхами.
  5. Дати настоятися у холодильнику кілька годин.

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