Листковий салат "Марсель" – цікаве поєднання курки, чорносливу та моркви по-корейськи

Ще потрібні сир та волоські горіхи. Заправляється салат або майонезом, або натуральним йогуртом з додаванням гірчиці та лимонного соку. Важливо – дати "Марселю" настоятися у холодильнику

Листковий салат "Марсель" / Фото: instagram.com/cooking_kate

Продовжуємо знаходити та ділитися цікавими салатами на Новий рік.

Так було з "Машерівським", він теж готується з куркою, але з маринованими опеньками. А от "Марселю" потрібно трохи моркви по-корейськи та чорносливу.

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Або багато, це залежить від особистих переваг.

Ймовірно, тому в рецепті від cooking_kate немає конкретної кількості інгредієнтів. Їх потрібно розраховувати на свій смак та за розміром сервірувальної тарілки.

Салат "Марсель"

Інгредієнти:

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морква по-корейськи;

волоські горіхи;

куряча грудинка відварена;

чорнослив;

яйця;

твердий сир.

Як приготувати: