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Листкові тістечка "Наполеон" – коли потрібно щось швидке та смачне до чаю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
25 грудня, 16:29
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За рахунок того, що між шарами є крихта з вершкового масла та цукру, тістечка стають дуже соковитими. Формуються у вигляді пирога, потім ріжуться на порції та запікаються
Листкові тістечка "Наполеон"
Листкові тістечка "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood

Щоб не відбувалося з листковим тістом, це завжди безпрограшно. Випічка в будь-якому разі буде вдалою.

Ми згадували "Листкові язички", знайомі багатьом з дитинства.

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Тепер варіяція класичного "Наполеона" у вигляді тістечок. За порадою xseeniafoodборошно потрібно просіяти кілька разів.

Лісткові тістечка "Наполеон"

Інгредієнти для першого шару:

  • 500 г борошна;
  • 250 мл кефіру;
  • 250 г вершкового масла;
  • дрібка солі.

Для другого шару (крихти):

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  • 120 г цукру;
  • по 150 г борошна, вершкового масла;
  • ванільний цукор – за смаком.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно з натертим маслом, сіллю, кефіром, перемішати. Зібрати в шар, накрити плівкою і відправити в холодильник на 1,5 години.
  2. Для крихти натерти вершкове масло, з'єднати з борошном, цукром і ваніліном і перетерти в крихту. Накрити плівкою, відправити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Тісто розділити на шість коржів та розкочати кожен у формі прямокутника завтовшки 5-6 мм. Один з коржів розкочати трохи більшого розміру, він накриватиме майбутні тістечка.
  4. Перший корж викласти на пергамент, посипати крихтою. І так з усіма коржами.
  5. Найбільший корж покласти зверху, щоби повністю закрити краї. Поправити краї лопаткою та розрізати тісто на 12 частин.
  6. Викласти на застелене деко на відстані одне від одного.
  7. Випікати 35-40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

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