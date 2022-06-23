Смузі з бананом та вівсянкою – миттєвий та поживний сніданок (відео)

У цьому рецепті коров'яче молоко. Використовуйте рослинне, якщо є алергія на лактозу. За смаком пропонують додати мед та корицю

Смузі з бананом та вівсянкою на сніданок

Вівсянку можна запекти з різними топінгами і забезпечити себе сніданком на кілька разів. Зовсім небагато вівсянки можна додати до смузі. Його також можна зберігати в холодильнику або взяти з собою на роботу.

У рецепті від Аймкук – кулінарні рецепти з фото та відео два банани, якщо любите ці фрукти, беріть більше. Мед у якості підсолоджувача, можна обійтися без нього.

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Банановий смузі з вівсянкою

Банановий смузі з вівсянкою

Інгредієнти:

банан – 2 шт.;

молоко – 400 мл;

вівсяні пластівці – 8 ст. л.;

кориця – 0,5 ч. л.;

мед.

Як приготувати:

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Банани подрібнити в блендері з молоком. Додати вівсянку, корицю. Знову збити. Додати мед за смаком, перемішати.

Якої консистенції вийде це смузі – можна побачити у відео нижче.

Спробуйте помаранчеву вівсянку. До неї додається корисна морква.