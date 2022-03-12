Соковите яблучне печиво без яєць – як приготувати і рецепт

Разом з борошном у тісто додається манка. Борошно, до речі, можна замінити на вівсянку швидкого приготування. Ще потрібен лимонний сік, він не дасть яблукам потемніти

Яблучне печиво без яєць / Фото: Домашняя еда

Це один з найпростіших способів смачно використовувати яблука. Простіше хіба що яблука по-київськи, які запікаються зі сметаною.

Це печиво виходить вологим та ніжним, замість цукру використовуємо родзинки. Можна його доповнити невеликою кількістю горіхів.

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Якщо не хочеться використовувати борошно, візьміть вівсяні пластівці.

Яблучне печиво без яєць

Інгредієнти:

200 г тертого яблука;

2 ст. л. лимонного соку;

80 г манної крупи;

100 г родзинок;

50 г олії;

130 г борошна;

1 ч. л. розпушувача.

Як зробити яблучний кекс на вівсянці за 10 хвилин – читайте тут.

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Як приготувати:

Яблука очистити, крупно натерти. Додати лимонний сік та манку, перемішати. Додати родзинки, перемішати. Накрити плівкою та відправити в холодильник на одну годину. Додати борошно, розпушувач та олію, перемішати. Деко застелити пергаментом, розподілити масу завтовшки 1 см. Розрізати на порції. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

Як правильно замісити тісто – дивіться у відео.