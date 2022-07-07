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Соковиті м'ясні котлети з кабачками – простий та недорогий рецепт (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 липня, 09:51
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З кількості інгредієнтів у вас буде близько 20 смачних котлет. Трохи соку з дуже рідких кабачків треба прибрати. Використовується свинячий фарш
Рецепт м'ясних котлет з кабачками
Рецепт м'ясних котлет з кабачками

Котлети – не такий простий варіянт для обіду чи вечері, як може здаватися. Вони можуть бути гідно святковими, тож якщо є привід – спробуйте "Сирний барон".

М'ясні котлети з легкими кабачками. А коли використовувати курячий фарш або індичку та запекти в духовці, то вони ще й дієтичні.

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Ольга Матвій пропонує зробити фарш зі свинини. Фудблогерка не використовує цибулю, її додайте за смаком. У вас має вийти 20 соковитих та смачних котлет.

М'ясні котлети з кабачками

М'ясні котлети з кабачками
М'ясні котлети з кабачками

Інгредієнти:

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  • кабачок – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • манка – 2 ст. л.;
  • свинина – 500 г;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Кабачок натерти, віджати сік руками. Убити яйця, перемішати.
  2. Додати манку, перемішати, залишити для набухання на 10 хвилин.
  3. Фарш посолити та поперчити.
  4. Прибрати зайву рідину з кабачків. З'єднати фарш та кабачки, перемішати.
  5. Сформувати котлети, обваляти в сухарях. Смажити на олії до готовності.

Деталі приготування котлет з кабачками дивіться нижче.

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А в Бразилії є страва коксинья, яка схожа на котлету по-київськи. Готується з курячого м'яса.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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