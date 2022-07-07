Соковиті м'ясні котлети з кабачками – простий та недорогий рецепт (фото)

Котлети – не такий простий варіянт для обіду чи вечері, як може здаватися. Вони можуть бути гідно святковими, тож якщо є привід – спробуйте "Сирний барон".
М'ясні котлети з легкими кабачками. А коли використовувати курячий фарш або індичку та запекти в духовці, то вони ще й дієтичні.
Ольга Матвій пропонує зробити фарш зі свинини. Фудблогерка не використовує цибулю, її додайте за смаком. У вас має вийти 20 соковитих та смачних котлет.
М'ясні котлети з кабачками
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- свинина – 500 г;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Кабачок натерти, віджати сік руками. Убити яйця, перемішати.
- Додати манку, перемішати, залишити для набухання на 10 хвилин.
- Фарш посолити та поперчити.
- Прибрати зайву рідину з кабачків. З'єднати фарш та кабачки, перемішати.
- Сформувати котлети, обваляти в сухарях. Смажити на олії до готовності.
Деталі приготування котлет з кабачками дивіться нижче.
А в Бразилії є страва коксинья, яка схожа на котлету по-київськи. Готується з курячого м'яса.