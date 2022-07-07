Соковиті м'ясні котлети з кабачками – простий та недорогий рецепт (фото)

З кількості інгредієнтів у вас буде близько 20 смачних котлет. Трохи соку з дуже рідких кабачків треба прибрати. Використовується свинячий фарш

Рецепт м'ясних котлет з кабачками

Котлети – не такий простий варіянт для обіду чи вечері, як може здаватися. Вони можуть бути гідно святковими, тож якщо є привід – спробуйте "Сирний барон".

М'ясні котлети з легкими кабачками. А коли використовувати курячий фарш або індичку та запекти в духовці, то вони ще й дієтичні.

Реклама

Ольга Матвій пропонує зробити фарш зі свинини. Фудблогерка не використовує цибулю, її додайте за смаком. У вас має вийти 20 соковитих та смачних котлет.

М'ясні котлети з кабачками

М'ясні котлети з кабачками

Інгредієнти:

Реклама

кабачок – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

манка – 2 ст. л.;

свинина – 500 г;

панірувальні сухарі;

сіль, перець.

Як приготувати:

Кабачок натерти, віджати сік руками. Убити яйця, перемішати. Додати манку, перемішати, залишити для набухання на 10 хвилин. Фарш посолити та поперчити. Прибрати зайву рідину з кабачків. З'єднати фарш та кабачки, перемішати. Сформувати котлети, обваляти в сухарях. Смажити на олії до готовності.

Деталі приготування котлет з кабачками дивіться нижче.

Реклама

А в Бразилії є страва коксинья, яка схожа на котлету по-київськи. Готується з курячого м'яса.