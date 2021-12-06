Соковиті сирні кульки – рецепт з маминих кулінарних записів

Сир у радянській домашній випічці використовувався активно. У 1990-ті був популярним "Творожний будиночок", ніжний торт, що формувався на основі готового печива.
Ці ж сирні кульки були більше щоденними ласощами або випічкою вихідного дня. За структурою більше схожі на пончики, але з яскраво вираженим сирним смаком.
У рецепті від zerno_i_testo.19 потрібно 500 г сиру.
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Сирні кульки
Інгредієнти:
- 500 г сиру;
- 4 яйця;
- 150-160 г цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- ванілін;
- 460-480 г борошна;
- 10 г розпушувача.
Як приготувати:
- Замісити м'яке тісто. Дати тісту відпочити 15 хвилин.
- Скачати кульки розміром з волоський горіх. Смажити в олії до золотавого кольору, на середньому вогні.
- Готові кульки викласти на серветку для видалення зайвої олії.
- Охолоджені кульки посипати цукровою пудрою.
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