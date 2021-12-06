Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Соковиті сирні кульки – рецепт з маминих кулінарних записів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 грудня, 10:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні кульки можна щедро прикрасити цукровою пудрою. Раніше її доводилося добувати вручну за допомогою млина. Для особливого смаку до інгредієнтів додається лимонна цедра
Сирні кульки
Сирні кульки / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

Сир у радянській домашній випічці використовувався активно. У 1990-ті був популярним "Творожний будиночок", ніжний торт, що формувався на основі готового печива.

Ці ж сирні кульки були більше щоденними ласощами або випічкою вихідного дня. За структурою більше схожі на пончики, але з яскраво вираженим сирним смаком.

Реклама

У рецепті від zerno_i_testo.19 потрібно 500 г сиру.

Сирні кульки

Інгредієнти:

  • 500 г сиру;
  • 4 яйця;
  • 150-160 г цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • ванілін;
  • 460-480 г борошна;
  • 10 г розпушувача.

Як приготувати:

Реклама
  1. Замісити м'яке тісто. Дати тісту відпочити 15 хвилин.
  2. Скачати кульки розміром з волоський горіх. Смажити в олії до золотавого кольору, на середньому вогні.
  3. Готові кульки викласти на серветку для видалення зайвої олії.
  4. Охолоджені кульки посипати цукровою пудрою.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти