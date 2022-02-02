Соковитий і хрумкий салат з квашеною капустою – потрібні буряк та фета

Квашена капуста – це не тільки чудові пиріжки з дріжджового та бездріжджового тіста.
Це ще й вітамінні салати із сезонними овочами. Потрібна хрустка капуста, нехай навіть трохи з різким смаком.
Цей смак чудово відтінять буряк, яблуко та фета.
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Рецепт від фудблогерки ar_foodblog. Кількість кожного з інгредієнтів розраховуйте на свій смак.
Салат з квашеною капустою, буряком та фетою
Інгредієнти:
- квашена капуста;
- буряк;
- яблуко червоне;
- фета;
- часник;
- петрушка;
- оливкова олія;
- сіль, перець, прованські трави.
Спробуйте ще один цікавий салат з буряком, для нього мариновані огірки злегка обсмажуються.
Як приготувати:
- Буряк зварити, остудити та очистити. Нарізати кубиками. Скласти в миску, додати оливкову олію та перемішати.
- Очистити яблуко, видалити серцевину та нарізати кубиками. Додати їх до буряків. Додати капусту, перемішати.
- Салат посолити та поперчити, додати подрібнену петрушку й тертий часник.
- Нарізати невеликими кубиками фету.
- Салат викласти у тарілку, посипати зеленню, зверху розкласти кубики фети та посипати прованськими травами.