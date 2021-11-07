Соковитий кекс з яблучним просоченням – готуйте на вихідних, щоб їсти його в будні

На відміну, наприклад, від норвезького пирога, де багато яблук та кориці, цей кекс отримує властивий аромат та присмак завдяки сидру.
Він, злегка випарений, не додається в тісто, а просочує готовий кекс разом з вершковим маслом.
Рецепт від Вonappetit.com розрахований на 8 осіб. Можна приготувати і більше, адже зберігається ця випічка до 4 днів.
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Яблучний кекс
Інгредієнти:
- 9 ст. л. вершкового масла плюс для змащування форми;
- 250 мл яблучного сидру;
- 100 мл сметани;
- 1 ч. л. екстракту ванілі;
- 300 г борошна, може знадобитися більше;
- 15 г кукурудзяного крохмалю;
- 1 ч. л. розпушувача;
- половина ч. л. харчової соди, мускатного горіха;
- по 1 ч. л. солі та кориці;
- 2 великі яйця кімнатної температури;
- 200 г цукру.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 160 градусів. Злегка змастіть пергаментний папір вершковим маслом і вистеліть на деко, застилаючи борти форми.
- Доведіть сидр до кипіння на середньому або сильному вогні. Зменшіть вогонь і готуйте, доки сидр не зменшиться в об'ємі, 8-10 хвилин. У половину сидру вмішайте сметану та ваніль.
- Розтопіть 8 ст. л. вершкового масла в тому ж сотейнику, дайте трохи охолонути.
- З'єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, соду, сіль, половину кориці та мускатного горіха.
- Збийте яйця та 150 г цукру до піків приблизно 2 хвилини. Поступово влийте топлене масло та ретельно перемішайте.
- Додайте сухі інгредієнти в яєчну суміш у 3 рази, чергуючи з відкладеною сметанною сумішшю, збивайте, доки не залишиться грудочок.
- Викладіть у форму та випікайте 60-80 хвилин. Перекладіть форму на решітку та проткніть пиріг зубочисткою в різних місцях.
- Змішайте велику дрібку солі, 50 г цукру і корицю, мускатний горіх, що залишилися. Розтопіть 1 ст. л. вершкового масла та змішайте із сидром, що залишився.
- Змастіть теплою масляною сумішшю верхи та боки кексу. Дайте настоятися.
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