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Сонячний пиріг – простий рецепт випічки з абрикосами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 червня, 09:04
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За текстурою він схожий на кекс. Нарізані абрикоси, кілька штук, будуть у тісті, ще кілька штук викладаються зверху
Простий рецепт пирога з абрикосами
Простий рецепт пирога з абрикосами

Поки не настав активний час для заготівель на зиму, можна в різні способи використовувати сезонні фрукти та ягоди. Не пропустіть добірку найнесподіваніших рецептів з полуницею та обов'язково спробуйте випічку з абрикосами.

Пиріг від cheesetomatobasil – це щось середнє між бісквітом та кексом. Кількість абрикосів умовна. Дуже важливо обвалювати і нарізані, і половинки фруктів у крохмалі, щоб вони не давали зайвого соку під час випікання.

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З цієї кількості інгредієнтів буде невеликий пиріг. Подвоюйте їх, якщо треба.

Пиріг з абрикосами

Пиріг з абрикосами
Пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

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  • 10 абрикосів;
  • 4 ст. л. борошна з гіркою;
  • 6 ст. л. цукру;
  • 2 яйця
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 ч. л. крохмалю.

Як приготувати:

  1. Абрикоси (5 шт.) дрібно нарізати, додати 1 ч. л. крохмалю, перемішати.
  2. Борошно, цукор, яйця, масло з'єднати й збити міксером. Акуратно вмішати нарізані абрикоси.
  3. Інші абрикоси розрізати навпіл. Обваляти в крохмалі з боку шкірки. Тісто вилити у форму (можна змастити маслом), викласти половинки абрикосів шкіркою вниз.
  4. Випікати 40-45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

А для тих, хто любить чорницю, дуже радимо спробувати панкейки з нею.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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