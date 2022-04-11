Сосиски в тісті на вечерю – яйця та молоко для замісу не знадобляться

Сосиски – це ціле поле для експериментів, причому смачних та зі швидким результатом. Якщо потрібно приготувати щось цікаве для дітей і є листкове тісто, можна зробити симпатичні "кнопочки".
Рецепт нижче класичний. Дріжджове тісто у вигляді джгута обмотується навколо сосиски. Перед тим, як заготівлі вирушать у духовку, вони мають постояти в теплі 15 хвилин.
Молоко та яєць для замісу не потрібно.
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Сосиски в тісті
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 450-500 г;
- тепла вода – 250 мл;
- олія соняшникова – 40 мл;
- дріжджі сухі, сіль – по 1 ч. л;
- цукор – 1 ст. л.;
- сосиски – 16 шт.;
- яйце для змащування – за бажанням.
На вечерю можна приготувати італійський суп. Для нього теж потрібні сосиски.
Як приготувати:
- У просіяне борошно (400 г) додати сіль, перемішати.
- У теплій воді розвести дріжджі та сіль, перемішати. Вилити до борошна та замісити тісто. У процесі додати решту борошна. Тісто має бути м'яким та нелипким.
- Накрити плівкою і залишити до підйому вдвічі.
- Тісто обім'яти, поділити на 16 частин. Кожну частину розкачати в джгут.
- Кожну сосиску обмотати, защипнути краї. Викласти на застелене деко, укрити рушником і залишити на 15-20 хвилин.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
Докладніше про формування цих сосисок у тісті дивіться у відео.