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Сосиски в тісті на вечерю – яйця та молоко для замісу не знадобляться

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 квітня, 17:20
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Хоча яйце можна використовувати для змащування перед випіканням. Тісто піднімається за один раз
Сосиски в тісті на вечерю
Сосиски в тісті на вечерю / Фото: ichkocheheute.de

Сосиски – це ціле поле для експериментів, причому смачних та зі швидким результатом. Якщо потрібно приготувати щось цікаве для дітей і є листкове тісто, можна зробити симпатичні "кнопочки".

Рецепт нижче класичний. Дріжджове тісто у вигляді джгута обмотується навколо сосиски. Перед тим, як заготівлі вирушать у духовку, вони мають постояти в теплі 15 хвилин.

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Молоко та яєць для замісу не потрібно.

Рецепт знайшли на каналі Готувати просто.

Сосиски в тісті

Сосиски у тісті
Сосиски у тісті / Фото: Готовить просто

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Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 450-500 г;
  • тепла вода – 250 мл;
  • олія соняшникова – 40 мл;
  • дріжджі сухі, сіль – по 1 ч. л;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сосиски – 16 шт.;
  • яйце для змащування – за бажанням.

На вечерю можна приготувати італійський суп. Для нього теж потрібні сосиски.

Як приготувати:

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  1. У просіяне борошно (400 г) додати сіль, перемішати.
  2. У теплій воді розвести дріжджі та сіль, перемішати. Вилити до борошна та замісити тісто. У процесі додати решту борошна. Тісто має бути м'яким та нелипким.
  3. Накрити плівкою і залишити до підйому вдвічі.
  4. Тісто обім'яти, поділити на 16 частин. Кожну частину розкачати в джгут.
  5. Кожну сосиску обмотати, защипнути краї. Викласти на застелене деко, укрити рушником і залишити на 15-20 хвилин.
  6. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

Докладніше про формування цих сосисок у тісті дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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