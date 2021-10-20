Спагеті "Волосся відьми" на Геловін – як приготувати найстрашнішу пасту

У цій безумовно смачній "зачісці" будуть нарізані в'ялені помідори і тертий пармезан. Останній можна замінити іншим сиром. Якщо не вдалося знайти чорну пасту, можна використовувати харчову фарбу

Спагеті "Волосся відьми" / Фото: www.troisfoisparjour.com

Уся їжа на Геловін має відповідати двом вимогам: меню потрібно страхітливе, але різноманітне та смачне. Максимально підходять під це все спагеті "Волосся відьми", одні з найзатребуваніших, у всякому разі, в США. У цьому рецепті є в'ялені помідори і пармезан, але додаткові інгредієнти можна змінювати і додавати щось від себе.

Спагеті "Волосся відьми"

Інгредієнти:

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4 порції чорної пасти;

3 ст. л. оливкової олії (або олії з в'ялених помідорів);

4 зуб. часнику, розрізаних навпіл;

1 ск. в'ялених помідорів, нарізаних скибочками;

1/2 ск. тертого пармезану;

сіль і перець за бажанням.

Як приготувати: