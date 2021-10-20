Спагеті "Волосся відьми" на Геловін – як приготувати найстрашнішу пасту

Уся їжа на Геловін має відповідати двом вимогам: меню потрібно страхітливе, але різноманітне та смачне. Максимально підходять під це все спагеті "Волосся відьми", одні з найзатребуваніших, у всякому разі, в США. У цьому рецепті є в'ялені помідори і пармезан, але додаткові інгредієнти можна змінювати і додавати щось від себе.
Спагеті "Волосся відьми"
Інгредієнти:
- 4 порції чорної пасти;
- 3 ст. л. оливкової олії (або олії з в'ялених помідорів);
- 4 зуб. часнику, розрізаних навпіл;
- 1 ск. в'ялених помідорів, нарізаних скибочками;
- 1/2 ск. тертого пармезану;
- сіль і перець за бажанням.
Як приготувати:
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- Приготуйте пасту, згідно з інструкцією на упаковці. Процідити і відкласти.
- Нагрійте оливкову олію і часник у великій сковороді на середньому вогні впродовж 5 хвилин або поки часник не підрум'яниться.
- Додайте сушені помідори та макарони, потім продовжуйте готувати 3-4 хвилини. Додайте пармезан, приправте і подавайте.