Спаржа із соусом бешамель та всі тонкощі приготування від Євгена Клопотенка

Спаржу достатньо бланшувати або швидко обсмажити – і гарнір готовий. Перед подачею збризкайте пагони соком лимона

Спаржа з соусом бешамель від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Із сезонним щавлем на кухні можна робити багато чого, добірку цікавих рецептів ми публікували. А от спаржу смачніше злегка обсмажити (30-40 секунд) на вершковому маслі або оливковій олії – і можна подавати. Вона сама по собі смачна.

Її можна бланшувати впродовж хвилини, потім перекласти в крижану воду – і вона готова до вживання.

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Важливо обрізати кілька сантиметрів біля основи пагона й тільки в тому разі, якщо вона жорстка.

Для спаржі із соусом бешамель від Євгена Клопотенка вона відварюється хвилину, потім обсмажується на вершковому маслі теж хвилину.

Спаржа із соусом бешамель

Спаржа з соусом бешамель

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Для спаржі:

500 г спаржі;

30 г вершкового масла;

сік чверті лимона;

сіль.

Для бешамель:

по 30 г вершкового масла, борошна;

300 мл молока;

сіль;

щіпка мускатного горіха.

Як приготувати:

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Очистіть пагони, відріжте 2 см від краю, відправте в воду варити 1 хвилину. Відправте її на сковорідку з вершковим маслом. Смажте 1 хвилину. Сотейник поставте на плиту, розтопіть 30 г масла. Всипте 30 г пшеничного борошна та постійно помішуйте. Влийте 300 мл молока, візьміть вінчик та інтенсивно мішайте, доки соус стане густої консистенції. Важливо, щоб не утворилися грудочки. Також кількість молока можна збільшити, щоб соус був не надто густим. Додайте сіль за смаком та мускатний горіх. Викладіть спаржу на тарілку, збризкайте лимонним соком, а зверху викладіть соус бешамель.

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