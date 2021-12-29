Суфле з курки – готується елементарно та без борошна

Якщо у холодильнику є куряче філе, можна сміливо вважати – вечерею ви забезпечені. З нього можна приготувати домашні сосиски або оце суфле.
Ця страва обов'язково сподобається всім, хто за правильне харчування. Рецепт універсальний, тобто до м'яса можна додати улюблені овочі – так суфле буде симпатичнішим.
Страву можна приготувати у два способи – у пароварці або в духовці.
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За словами авторки страви – razumnayaeda – суфле виходить дуже соковитим та ніжним, за рахунок вершкового масла серед інгредієнтів.
Суфле з курки
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе або фаршу;
- половина цибулини;
- 1 шт. морква, яйце;
- 30 г масло вершкове;
- сіль, перець.
Як приготувати:⠀
- Пропустити через м'ясорубку філе, цибулю та моркву. Можна використовувати готовий фарш, цибулю дрібно посікти, а моркву потерти на тертці.
- Додати розтоплене масло, яйце, сіль та перець. Вимісити фарш.
- Розкласти в порційні форми і готувати в пароварці або запікати в духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.
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