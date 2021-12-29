Суфле з курки – готується елементарно та без борошна

Суфле готується з курячого філе або фаршу. Вершковий смак воно отримує завдяки маслу. Його можна готувати або в пароварці, або запікати

Суфле з курки / Фото: instagram.com/razumnayaeda

Якщо у холодильнику є куряче філе, можна сміливо вважати – вечерею ви забезпечені. З нього можна приготувати домашні сосиски або оце суфле.

Ця страва обов'язково сподобається всім, хто за правильне харчування. Рецепт універсальний, тобто до м'яса можна додати улюблені овочі – так суфле буде симпатичнішим.

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Страву можна приготувати у два способи – у пароварці або в духовці.

За словами авторки страви – razumnayaeda – суфле виходить дуже соковитим та ніжним, за рахунок вершкового масла серед інгредієнтів.

Суфле з курки

Інгредієнти:

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500 г курячого філе або фаршу;

половина цибулини;

1 шт. морква, яйце;

30 г масло вершкове;

сіль, перець.

Як приготувати:⠀