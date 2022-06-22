Суп нареченої – рецепт смачної вечері, яку обіцяє сімейне щастя (фото)

У Туреччині цей суп готують наречені напередодні весілля та пригощають сім'ю з надією, що це принесе кохання до майбутньої родини. Для супу м'ясо не потрібне

Як приготувати турецький "Суп нареченої"

Який би ви суп не вибрали до вечері, складний чи простий, все одно для нього будуть свої правила. Суп нареченої, або Езо чорбасі, краще готувати на один раз. Інакше булгур та сочевиця розбухнуть, і він перетвориться на кашу.

Існує сумна легенда про цей суп. Його появу пов'язують з історією нещасної дівчини Езо, яку двічі видали заміж за нелюба. Тому всі наречені, щоб уникнути такої долі, готують суп напередодні весілля.

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Подавати його треба з часточкою лимона або додати в тарілку трохи соку. Зустрічаються подачі з олією, настояною на гострому перці.

Рецепт зі сторінки veganstvo_syroedenie.

Суп нареченої, рецепт на вечерю

Суп нареченої, рецепт на вечерю

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Інгредієнти на 2,5 літри:

булгур, червона сочевиця – по 80 г;

цибуля – 1 шт.;

томатна паста або помідори у власному соку – 2 ст. л.;

часник – 2-3 зубчики;

олія – 3 ст. л.;

м'ята сушена – 5 г;

мелений кмин, сушений чебрець – по щіпці;

в'ялені помідори – 2 шт.;

куркума – 2 ч. л.

сіль.

Як приготувати: ⠀

Дрібно нарізати й пасерувати цибулю, часник, помідори у каструлі. Додати булгур та сочевицю, трохи обсмажити. Додати томатну пасту та куркуму. Влити воду, додати спеції та нарізані в'ялені помідори. Готувати на повільному вогні близько 25-30 хвилин. Подавати з лимоном або лимонним соком.

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