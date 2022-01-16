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Рецепт суперлимонного пирога – тісто замішується на оливковій олії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 січня, 12:10
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Зазвичай оливкову олію у випічці використовують у південних країнах. Адже там знають напевно, що так будь-які пироги будуть максимально соковитими і зберігати їх у герметичній упаковці можна довго
Суперлимонний пиріг
Суперлимонний пиріг / Фото: www.bonappetit.com

Якщо іспанський "Сантьяго" – це максимально насичений мигдальний смак, то цей, з берегів Середземномор'я, вразить цитрусовим ароматом.

Він замішується на оливковій олії. Чи варто писати, що він максимально вологий і швидко танутиме в роті?

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Як повідомляють на сайті Вonappetit.com, разом з лимонами можна використовувати сік та цедру апельсина.

Суперлимонний пиріг

Інгредієнти (чашка – 200 г):

  • 1½ чашки оливкової олії плюс для форми;
  • 3 великі яйця;
  • 250 г цукру плюс 50 г для посипання;
  • 1¼ чашки молока;
  • 2 ч. л. екстракт ванілі або ванільного цукру;
  • цедра та сік 2-х лимонів плюс цедра для подачі;
  • 250 г борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;
  • цукрова пудра для подачі.

Якщо любите насичений яблучний смак – тут знайдете рецепт дуже соковитого пирога.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть оливковою олією форму. Застеліть пергаментним папером і змастіть пергамент олією.
  2. Збийте яйця, 1½ склянки олії та 250 г цукру до отримання однорідної маси. Додайте молоко, ваніль, цедру та сік 2 лимонів і перемішайте.
  3. Змішайте борошно, сіль, розпушувач та соду. Зробіть заглиблення у центрі й поступово влийте яєчну суміш.
  4. Перемішуйте до однорідності тіста. Перелийте тісто у форму. Посипте цукром за смаком.
  5. Випікайте пиріг, доки верх стане золотаво-коричневим, близько 50 хвилин. Коли пиріг буде готовий, дайте йому охолонути у формі.
  6. Перед подачею посипте цукровою пудрою та прикрасьте лимонною цедрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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