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Суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом – рецепт для яскравого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 жовтня, 07:01
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Свіжий імбир, його потрібно зовсім небагато, надасть певну пряність оладкам. Соус, яким треба їх декорувати, готується з вершкового масла та кленового сиропу
Гарбузові оладки із соусом
Гарбузові оладки із соусом / Фото: www.bonappetit.com

Ці оладки просто зобов'язані бути дуже пишними. Жовтки з білками для них збиваються окремо, потім з'єднуються у з іншими інгредієнтами.

Кулінарні редактори Вonappetit.com дуже рекомендують смажити їх повільно, бо готуються з гарбузовим пюре. Воно робить тісто вологим. Завершується приготування цих оладок прикрашанням соусом із вершкового масла та кленового сиропу.

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Ще один чудовий рецепт для помаранчевих оладок – нижче.

Гарбузові оладки з маслом та горіхами

Інгредієнти:

  • 2 великі яйця;
  • 300 г кефіру;
  • 200 г гарбузового пюре;
  • 50 г цукру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 20 г свіжого імбиру, дрібно натертого;
  • 1 ч. л. екстракту ванілі;
  • 350 г борошна;
  • по 2 ч. л. кориці, розпушувача;
  • по половині ч. л. харчової соди, солі.

Для сиропу:

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  • 50 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 75 г кленового сиропу;
  • 200 г горіхів пекан або волоських.

Як приготувати:

  1. Відокремте жовтки, додайте кефір, гарбузове пюре, цукор, масло, імбир і ваніль і перемішайте.
  2. З'єднайте борошно, корицю, розпушувач, харчову соду та сіль, додайте до яєчної суміші та перемішайте.
  3. Білки злегка збийте виделкою, додайте в тісто і перемішайте. Дайте постояти 10 хвилин.
  4. Для сиропу нагрійте розм'якшене масло впродовж 3 хвилин. Додайте кленовий сироп та енергійно збивайте близько 5 хвилин.
  5. Обсмажте горіхи на сухій сковороді приблизно 5 хвилин. Перекладіть на тарілку і дайте охолонути.
  6. Обсмажте оладки по 4 хвилини з кожного боку.
  7. Розкладіть по тарілках і на кожну покладіть кленове масло. Прикрасьте горіхами.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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