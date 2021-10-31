Суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом – рецепт для яскравого сніданку

Ці оладки просто зобов'язані бути дуже пишними. Жовтки з білками для них збиваються окремо, потім з'єднуються у з іншими інгредієнтами.
Кулінарні редактори Вonappetit.com дуже рекомендують смажити їх повільно, бо готуються з гарбузовим пюре. Воно робить тісто вологим. Завершується приготування цих оладок прикрашанням соусом із вершкового масла та кленового сиропу.
Ще один чудовий рецепт для помаранчевих оладок – нижче.
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Гарбузові оладки з маслом та горіхами
Інгредієнти:
- 2 великі яйця;
- 300 г кефіру;
- 200 г гарбузового пюре;
- 50 г цукру;
- 100 г вершкового масла;
- 20 г свіжого імбиру, дрібно натертого;
- 1 ч. л. екстракту ванілі;
- 350 г борошна;
- по 2 ч. л. кориці, розпушувача;
- по половині ч. л. харчової соди, солі.
Для сиропу:
- 50 г вершкового масла кімнатної температури;
- 75 г кленового сиропу;
- 200 г горіхів пекан або волоських.
Як приготувати:
- Відокремте жовтки, додайте кефір, гарбузове пюре, цукор, масло, імбир і ваніль і перемішайте.
- З'єднайте борошно, корицю, розпушувач, харчову соду та сіль, додайте до яєчної суміші та перемішайте.
- Білки злегка збийте виделкою, додайте в тісто і перемішайте. Дайте постояти 10 хвилин.
- Для сиропу нагрійте розм'якшене масло впродовж 3 хвилин. Додайте кленовий сироп та енергійно збивайте близько 5 хвилин.
- Обсмажте горіхи на сухій сковороді приблизно 5 хвилин. Перекладіть на тарілку і дайте охолонути.
- Обсмажте оладки по 4 хвилини з кожного боку.
- Розкладіть по тарілках і на кожну покладіть кленове масло. Прикрасьте горіхами.