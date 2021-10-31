Суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом – рецепт для яскравого сніданку

Свіжий імбир, його потрібно зовсім небагато, надасть певну пряність оладкам. Соус, яким треба їх декорувати, готується з вершкового масла та кленового сиропу

Гарбузові оладки із соусом / Фото: www.bonappetit.com

Ці оладки просто зобов'язані бути дуже пишними. Жовтки з білками для них збиваються окремо, потім з'єднуються у з іншими інгредієнтами.

Кулінарні редактори Вonappetit.com дуже рекомендують смажити їх повільно, бо готуються з гарбузовим пюре. Воно робить тісто вологим. Завершується приготування цих оладок прикрашанням соусом із вершкового масла та кленового сиропу.

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Ще один чудовий рецепт для помаранчевих оладок – нижче.

Гарбузові оладки з маслом та горіхами

Інгредієнти:

2 великі яйця;

300 г кефіру;

200 г гарбузового пюре;

50 г цукру;

100 г вершкового масла;

20 г свіжого імбиру , дрібно натертого;

, дрібно натертого; 1 ч. л. екстракту ванілі;

350 г борошна;

по 2 ч. л. кориці, розпушувача;

по половині ч. л. харчової соди, солі.

Для сиропу:

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50 г вершкового масла кімнатної температури;

75 г кленового сиропу;

200 г горіхів пекан або волоських.

Як приготувати: