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Світло-зелене печиво до чаю – для рецепта потрібна свіжа м'ята

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 травня, 12:12
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Причому м'ята має бути солодкою. Її, разом з яйцем і вершковим маслом, потрібно з'єднати з цукром у блендері. Випікається печиво не довше 10 хвилин
Рецепт ароматного м'ятного печива
Рецепт ароматного м'ятного печива

Ця випічка для тих, хто любить у печиві присутність додаткових інгредієнтів – зрозумілого та улюбленого для всіх шоколаду або ароматної м'яти, як у нашому випадку.

Крім аромату, м'ята має бути солодкою. Добре вимийте її перед тим, як подрібнити в блендері з іншими інгредієнтами.

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Борошно перед замішуванням треба просіяти.

На сторінці malinamaria2 радять уважно стежити за процесом випікання печива. Якщо воно пробуде в духовці довше 10 хвилин, може потемніти.

М'ятне печиво

М'ятне печиво
М'ятне печиво

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Інгредієнти:

  • 50 г солодкої м'яти;
  • по 100 г цукру, вершкового масла;
  • яйце;
  • 200 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

  1. М'яту та цукор з'єднати в блендері. Додати масло кімнатної температури та яйце. Знову збити блендером.
  2. Борошно просіяти з розпушувачем та частинами ввести у зелену масу. Замісити тісто лопаткою, а потім руками. Воно буде м'яким.
  3. Сформувати мокрими руками кульки і викласти на застелене деко. Виделкою, змоченою у воді, розплющити печиво.
  4. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10-13 хвилин.

Королева Єлизавета ІІ, як розповідають, обожнює білосніжне пісочне печиво. Його дуже просто приготувати на наших кухнях.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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