Світло-зелене печиво до чаю – для рецепта потрібна свіжа м'ята

Ця випічка для тих, хто любить у печиві присутність додаткових інгредієнтів – зрозумілого та улюбленого для всіх шоколаду або ароматної м'яти, як у нашому випадку.
Крім аромату, м'ята має бути солодкою. Добре вимийте її перед тим, як подрібнити в блендері з іншими інгредієнтами.
Борошно перед замішуванням треба просіяти.
На сторінці malinamaria2 радять уважно стежити за процесом випікання печива. Якщо воно пробуде в духовці довше 10 хвилин, може потемніти.
М'ятне печиво
Інгредієнти:
- 50 г солодкої м'яти;
- по 100 г цукру, вершкового масла;
- яйце;
- 200 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- М'яту та цукор з'єднати в блендері. Додати масло кімнатної температури та яйце. Знову збити блендером.
- Борошно просіяти з розпушувачем та частинами ввести у зелену масу. Замісити тісто лопаткою, а потім руками. Воно буде м'яким.
- Сформувати мокрими руками кульки і викласти на застелене деко. Виделкою, змоченою у воді, розплющити печиво.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10-13 хвилин.
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