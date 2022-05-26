Світло-зелене печиво до чаю – для рецепта потрібна свіжа м'ята

Причому м'ята має бути солодкою. Її, разом з яйцем і вершковим маслом, потрібно з'єднати з цукром у блендері. Випікається печиво не довше 10 хвилин

Рецепт ароматного м'ятного печива

Ця випічка для тих, хто любить у печиві присутність додаткових інгредієнтів – зрозумілого та улюбленого для всіх шоколаду або ароматної м'яти, як у нашому випадку.

Крім аромату, м'ята має бути солодкою. Добре вимийте її перед тим, як подрібнити в блендері з іншими інгредієнтами.

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Борошно перед замішуванням треба просіяти.

На сторінці malinamaria2 радять уважно стежити за процесом випікання печива. Якщо воно пробуде в духовці довше 10 хвилин, може потемніти.

М'ятне печиво

М'ятне печиво

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Інгредієнти:

50 г солодкої м'яти;

по 100 г цукру, вершкового масла;

яйце;

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

М'яту та цукор з'єднати в блендері. Додати масло кімнатної температури та яйце. Знову збити блендером. Борошно просіяти з розпушувачем та частинами ввести у зелену масу. Замісити тісто лопаткою, а потім руками. Воно буде м'яким. Сформувати мокрими руками кульки і викласти на застелене деко. Виделкою, змоченою у воді, розплющити печиво. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10-13 хвилин.

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