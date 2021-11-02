Свинячі відбивні в яблучному сидрі – ви приготуєте їх за 30 хвилин

Ця вечеря стане максимально швидкою. Потрібно буде обсмажити м'ясо в паніровці, потім швидко протушкувати у спеціях, сидрі та вершках. Подавати з рисом або гороховим пюре

Свинячі відбивні в яблучному сидрі / Фото: www.mashed.com

Варіянтів приготування свинини існує безліч, усі вони вдалі по-своєму. Свинина в цілому м'ясо невибагливе, воно завжди виходить смачним та соковитим.

Головне – не пересушити її насамперед, коли готуєте на сковороді. Підтримають її соковитість вершки та сидр, як у рецепті нижче.

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Авторка рецепта, фудблогерка Мішель МакГлінн, радить підготувати всі інгредієнти, оскільки відбивні у сидрі готуються швидко. А саме – заздалегідь подрібнити цибулю та часник, тримати під рукою необхідні спеції.

Свинячі відбивні в яблучному сидрі

Інгредієнти:

1 склянка борошна;

4 відбивні зі свинини завтовшки від 2 до 3 см;

по 1 ч. л. солі, перцю;

2 ст. л. оливкової олії;

4 ст. л. вершкового масла;

1 склянка цибулі-шалота, дрібно нарізаної;

3-4 зубчики подрібненого часнику;

250 мл яблучного сидру;

7-8 гілочок свіжого чебрецю;

100 мл склянки жирних вершків.

Як приготувати:

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