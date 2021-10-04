Сир брі в листковому тісті – рецепт тягучої, ароматної закуски

Це ще одне гарне доповнення до ваших улюблених страв, де є сир. Сир брі – це смачно просто так, а коли піддати його запіканню в листковому тісті, він перетворюється на щось вишукане. Автори рецепта радять взяти малиновий або вишневий джем, імбирний або апельсиновий мармелад. Мм'яку корочку у брі потрібно обрізати, так сир краще з'єднатється з ягідним або фруктовим доповненням.
Сир брі в листковому тісті
Інгредієнти:
- 200 г сир брі;
- упаковка листкового тіста;
- 2 ст. л. густого джему;
- 1 збите яйце з 1 ст. л. води;
- 1 ст. л. цукру (за бажанням).
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 200 градусів. Зріжте з брі білу шкірку.
- Розкачайте охолоджене тісто завтовшки 0,5 см у квадрат. Розкачане тісто перекладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Помістіть брі в центр квадрата тіста, а потім розподіліть джем зверху сиру. Оберніть кутами тіста сир, щоб тісто повністю не покривало брі.
- Змастіть брі яєчною сумішшю. Важливо не змащувати низ, інакше підгорить.
- Випікати від 35 до 45 хвилин, доки тісто не стане золотаво-коричневим. Дати охолонути, але подавати теплим.
Читайте також:
- Гід по халумі – 4 поради з приготування жаростійкого сиру і рецепт
- Ачма, або грузинська лазанья: як приготувати найсирніший пиріг
- Як їдять 10 видів сирів в 5 різних країнах