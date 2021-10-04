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Сир брі в листковому тісті – рецепт тягучої, ароматної закуски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 жовтня, 12:27
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Перед приготуванням сир потрібно добре охолодити, а готове тісто максимально розморозити. Оригінальності закуски надасть трохи густого джему, варення або мармеладу
Сир брі в листковому тісті
Сир брі в листковому тісті / Фото: cooking.nytimes.com

Це ще одне гарне доповнення до ваших улюблених страв, де є сир. Сир брі – це смачно просто так, а коли піддати його запіканню в листковому тісті, він перетворюється на щось вишукане. Автори рецепта радять взяти малиновий або вишневий джем, імбирний або апельсиновий мармелад. Мм'яку корочку у брі потрібно обрізати, так сир краще з'єднатється з ягідним або фруктовим доповненням.

Сир брі в листковому тісті

Інгредієнти:

  • 200 г сир брі;
  • упаковка листкового тіста;
  • 2 ст. л. густого джему;
  • 1 збите яйце з 1 ст. л. води;
  • 1 ст. л. цукру (за бажанням).
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Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Зріжте з брі білу шкірку.
  2. Розкачайте охолоджене тісто завтовшки 0,5 см у квадрат. Розкачане тісто перекладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  3. Помістіть брі в центр квадрата тіста, а потім розподіліть джем зверху сиру. Оберніть кутами тіста сир, щоб тісто повністю не покривало брі.
  4. Змастіть брі яєчною сумішшю. Важливо не змащувати низ, інакше підгорить.
  5. Випікати від 35 до 45 хвилин, доки тісто не стане золотаво-коричневим. Дати охолонути, але подавати теплим.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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