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Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 вересня, 07:01
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Сирники можна традиційно обсмажити, а можна запекти в духовці. Гарбуз солодкуватий, враховуйте це, коли додаватимете цукор. Для запіканки потрібно буде приготувати дві маси – сирну і гарбузову
Рецепти сирників і запіканок з гарбузом
Рецепти сирників і запіканок з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви куштували різні сирники, а до сирників і запіканок з гарбузом руки не доходили, то зараз слушний для цього час. Потрібно буде заздалегідь подбати про гарбузове пюре, найкраще його запекти. Можна й відварити. Ну й про домашній сир, він має бути в міру щільним і добре протертим через сито.

Сирники з гарбузом на рисовому борошні

Сирники з гарбузом на рисовому борошні
Сирники з гарбузом на рисовому борошні / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

  • Сир – 180 г
  • Гарбузове пюре густе – 200 г
  • Рисове борошно – 50 г
  • Жовток – 1 шт.
  • Цукор або мед – за смаком
  • Сіль – щіпка

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз запекти до м'якості, подрібнити в пюре.
  2. Сир розім'яти, з'єднати з гарбузом. Додати жовток, сіль, цукор або мед і перемішати до однорідності.
  3. Додати борошно, перемішати і прибрати в холодильник на пів години.
  4. Сформувати сирники, смажити на повільному вогні до готовності.

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Сирники з гарбузом і родзинками

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Сирники з гарбузом і родзинками
Сирники з гарбузом і родзинками / Фото: instagram.com/pp_hudeem_bez_diet86/

Інгредієнти:

  • Сир – 250 г
  • Гарбуз – 100 г
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Крупа манна – 15 г
  • Сіль – 1 щіпка
  • Цукор, мед – за смаком
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Борошно – 75 г
  • Родзинки – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очистити, нарізати кубиками, відварити і подрібнити блендером. Родзинки залити окропом, за 5 хвилин промити.
  2. Сир розім'яти виделкою або пропустити через сито, додати яйця, сіль, цукор, гарбуз і манку. Залишити на 20 хвилин.
  3. Додати борошно, родзинки і знову перемішати. Сформувати сирники
  4. Смажити з двох боків до золотавого кольору.
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Сирники з гарбузом у духовці

Сирники з гарбузом у духовці
Сирники з гарбузом у духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Гарбуз, домашній сир – по 500 г
  • Цукор – 2-3 ст. л.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Манка – 3 ст. л.
  • Яйце – 3 шт.
  • Щіпка соди
  • Ванільний цукор

Спосіб приготування:

  1. Нарізаний гарбуз запекти за 200 градусів до м'якості. Остудити, зібрати пюре в миску.
  2. Окремо збити яйця із сиром і цукром, додати до гарбузової м'якоті. Розтопити і влити вершкове масло, перемішати.
  3. Додати манку і ванільний цукор, перемішати.
  4. Розкласти тісто в силіконові формочки для кексів, заповнивши на дві третини.
  5. Розігрітій духовку до 180 градусів, випікати 20 хвилин. Зменшити вогонь і стежити, щоб сирники не підгоріли.
  6. Подавати зі сметаною або йогуртом.

Сирна запіканка з гарбузом

Сирна запіканка з гарбузом
Сирна запіканка з гарбузом / Фото: instagram.com/jul.pov/

Інгредієнти:

  • Сир – 600 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Цукор – 180 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 6 ст. л.
  • Гарбузове пюре – 500 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Цедра лимона, ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Сир протерти через сито або пробити блендером. Гарбуз відварити або запекти в духовці та подрібнити.
  2. Змішати сир, 100 г цукру і ванільний цукор. Додати 2 яйця, сметану і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Перемішати.
  3. В іншій ємності змішати гарбузове пюре, 80 г цукру, цедру лимона, 2 яйця і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
  4. Розігріти духовку до 170 градусів, форму застелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом і присипати цукром.
  5. На дно форми налити 2 ст. л. сирної маси, зверху 2 ст. л. гарбузової і так до кінця, чергуючи. За допомогою зубочистки зробити візерунок.
  6. Запікати приблизно 45 хвилин.

Тут дізнаєтеся, як приготувати сирники за порадами найкращих кулінарів країни.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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