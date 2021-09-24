Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку

Якщо ви куштували різні сирники, а до сирників і запіканок з гарбузом руки не доходили, то зараз слушний для цього час. Потрібно буде заздалегідь подбати про гарбузове пюре, найкраще його запекти. Можна й відварити. Ну й про домашній сир, він має бути в міру щільним і добре протертим через сито.
Сирники з гарбузом на рисовому борошні
Інгредієнти:
- Сир – 180 г
- Гарбузове пюре густе – 200 г
- Рисове борошно – 50 г
- Жовток – 1 шт.
- Цукор або мед – за смаком
- Сіль – щіпка
Спосіб приготування:
- Гарбуз запекти до м'якості, подрібнити в пюре.
- Сир розім'яти, з'єднати з гарбузом. Додати жовток, сіль, цукор або мед і перемішати до однорідності.
- Додати борошно, перемішати і прибрати в холодильник на пів години.
- Сформувати сирники, смажити на повільному вогні до готовності.
Сирники з гарбузом і родзинками
Інгредієнти:
- Сир – 250 г
- Гарбуз – 100 г
- Яйце куряче – 2 шт.
- Крупа манна – 15 г
- Сіль – 1 щіпка
- Цукор, мед – за смаком
- Кориця – 1 ч. л.
- Борошно – 75 г
- Родзинки – за смаком
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистити, нарізати кубиками, відварити і подрібнити блендером. Родзинки залити окропом, за 5 хвилин промити.
- Сир розім'яти виделкою або пропустити через сито, додати яйця, сіль, цукор, гарбуз і манку. Залишити на 20 хвилин.
- Додати борошно, родзинки і знову перемішати. Сформувати сирники
- Смажити з двох боків до золотавого кольору.
Як заморозити сирники для літнього швидкого сніданку
Сирники з гарбузом у духовці
Інгредієнти:
- Гарбуз, домашній сир – по 500 г
- Цукор – 2-3 ст. л.
- Вершкове масло – 50 г
- Манка – 3 ст. л.
- Яйце – 3 шт.
- Щіпка соди
- Ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Нарізаний гарбуз запекти за 200 градусів до м'якості. Остудити, зібрати пюре в миску.
- Окремо збити яйця із сиром і цукром, додати до гарбузової м'якоті. Розтопити і влити вершкове масло, перемішати.
- Додати манку і ванільний цукор, перемішати.
- Розкласти тісто в силіконові формочки для кексів, заповнивши на дві третини.
- Розігрітій духовку до 180 градусів, випікати 20 хвилин. Зменшити вогонь і стежити, щоб сирники не підгоріли.
- Подавати зі сметаною або йогуртом.
Сирна запіканка з гарбузом
Інгредієнти:
- Сир – 600 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Цукор – 180 г
- Кукурудзяний крохмаль – 6 ст. л.
- Гарбузове пюре – 500 г
- Яйця – 4 шт.
- Цедра лимона, ванільний цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Сир протерти через сито або пробити блендером. Гарбуз відварити або запекти в духовці та подрібнити.
- Змішати сир, 100 г цукру і ванільний цукор. Додати 2 яйця, сметану і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Перемішати.
- В іншій ємності змішати гарбузове пюре, 80 г цукру, цедру лимона, 2 яйця і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
- Розігріти духовку до 170 градусів, форму застелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом і присипати цукром.
- На дно форми налити 2 ст. л. сирної маси, зверху 2 ст. л. гарбузової і так до кінця, чергуючи. За допомогою зубочистки зробити візерунок.
- Запікати приблизно 45 хвилин.
Тут дізнаєтеся, як приготувати сирники за порадами найкращих кулінарів країни.