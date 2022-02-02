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Сирники з цедрою лимона – рецепт цитрусового сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 лютого, 08:10
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На 200 г сиру потрібна цедра одного лимона. Ці пропорції змінюйте на свій смак. Сирники виходять ароматними та красивого кольору
Сирники з цедрою лимона
Сирники з цедрою лимона / Фото: instagram.com/narisovano/

Коли у сирниках є додатковий інгредієнт, йдеться про фрукти, то у них з'являється додатковий присмак.

Цедра лимона дасть не лише яскравий цитрусовий аромат, а й трохи пофарбує їх у жовтий колір.

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Добре розігрійте сковороду перед тим, як заготівлі на неї потраплять.

Авторка рецепта – фудблогер narisovano.

Сирники з цедрою лимона

Інгредієнти:

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  • 200 г сиру;
  • 1 яйце С1;
  • цедра лимону;
  • 20-30 г цукру або цукрової пудри;
  • 50 г борошна + борошно на формування.

Тут знайдете рецепт несолодких сирників – з в'яленими томатами та вершковим сиром.

Як приготувати:

  1. Натерти цедру лимона. У сир вбити яйце, розтерти. Всипати цукор, додати цедру та перемішати. Всипати борошно, перемішати.
  2. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  3. Смажити на олії. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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