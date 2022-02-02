Сирники з цедрою лимона – рецепт цитрусового сніданку

Сирники з цедрою лимона / Фото: instagram.com/narisovano/
Коли у сирниках є додатковий інгредієнт, йдеться про фрукти, то у них з'являється додатковий присмак.
Цедра лимона дасть не лише яскравий цитрусовий аромат, а й трохи пофарбує їх у жовтий колір.
Добре розігрійте сковороду перед тим, як заготівлі на неї потраплять.
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Авторка рецепта – фудблогер narisovano.
Сирники з цедрою лимона
Інгредієнти:
- 200 г сиру;
- 1 яйце С1;
- цедра лимону;
- 20-30 г цукру або цукрової пудри;
- 50 г борошна + борошно на формування.
Тут знайдете рецепт несолодких сирників – з в'яленими томатами та вершковим сиром.
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Як приготувати:
- Натерти цедру лимона. У сир вбити яйце, розтерти. Всипати цукор, додати цедру та перемішати. Всипати борошно, перемішати.
- На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
- Смажити на олії. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.