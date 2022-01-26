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Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами – оригінальний рецепт до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 січня, 07:02
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Вершковий сир добре розтирається із сиром, до цієї маси додаються нарізані в'ялені помідори. Авторка рецепта запевняє, що таке поєднання смаку буде гідно оцінено
Сирники з в'яленими томатами
Сирники з в'яленими томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

По-перше, у їхньому складі немає ні цукру, ні навіть меду – це якщо ви стежите за фігурою. До речі, подібні сирники можна приготувати з авокадо.

По-друге, трохи вершкового сиру зроблять свою справу – сирники вийдуть неймовірно ніжними з тонким пікантним смаком в'ялених помідорів.

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Авторка цих сирників, фудблогерка narisovano, запевняє – таке поєднання вас приємно здивує.

Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами

Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами
Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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  • 200 г сиру;
  • 60 г вершкового сиру;
  • яєчний білок;
  • 3-4 в'ялені томати;
  • сіль та спеції – за смаком;
  • 40 г борошна + борошно на формування.

Рецепт сирників з какао, якщо любите їх солодкими, знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Сир розтерти із сиром, додати білок і спеції.
  2. В'ялені томати порізати і додати до сиру, перемішати. Всипати борошно і перемішати.
  3. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  4. Смажити до рум'яної скоринки на олії на добре прогрітій сковороді.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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