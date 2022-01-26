Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами – оригінальний рецепт до сніданку

Вершковий сир добре розтирається із сиром, до цієї маси додаються нарізані в'ялені помідори. Авторка рецепта запевняє, що таке поєднання смаку буде гідно оцінено

Сирники з в'яленими томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

По-перше, у їхньому складі немає ні цукру, ні навіть меду – це якщо ви стежите за фігурою. До речі, подібні сирники можна приготувати з авокадо.

По-друге, трохи вершкового сиру зроблять свою справу – сирники вийдуть неймовірно ніжними з тонким пікантним смаком в'ялених помідорів.

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Авторка цих сирників, фудблогерка narisovano, запевняє – таке поєднання вас приємно здивує.

Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами

Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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200 г сиру;

60 г вершкового сиру;

яєчний білок;

3-4 в'ялені томати;

сіль та спеції – за смаком;

40 г борошна + борошно на формування.

Рецепт сирників з какао, якщо любите їх солодкими, знайдете тут.

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Як приготувати: