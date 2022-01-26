Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами – оригінальний рецепт до сніданку

По-перше, у їхньому складі немає ні цукру, ні навіть меду – це якщо ви стежите за фігурою. До речі, подібні сирники можна приготувати з авокадо.
По-друге, трохи вершкового сиру зроблять свою справу – сирники вийдуть неймовірно ніжними з тонким пікантним смаком в'ялених помідорів.
Авторка цих сирників, фудблогерка narisovano, запевняє – таке поєднання вас приємно здивує.
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Сирники з вершковим сиром та в'яленими томатами
Інгредієнти:
- 200 г сиру;
- 60 г вершкового сиру;
- яєчний білок;
- 3-4 в'ялені томати;
- сіль та спеції – за смаком;
- 40 г борошна + борошно на формування.
Рецепт сирників з какао, якщо любите їх солодкими, знайдете тут.
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Як приготувати:
- Сир розтерти із сиром, додати білок і спеції.
- В'ялені томати порізати і додати до сиру, перемішати. Всипати борошно і перемішати.
- На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
- Смажити до рум'яної скоринки на олії на добре прогрітій сковороді.