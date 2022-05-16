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Ситний та недорогий сніданок – рецепти запечених під сметаною дерунів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 травня, 07:01
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Соус, під яким запікатимуться деруни, готується на основі кисломолочного сиру, часнику та невеликої кількості сметани. Борошно для тіста не потрібне
Запечені драники на сніданок
Запечені драники на сніданок

Мабуть, найситніший український дерун панський. Його готують на Закарпатті. Він великий, загортається в конверт, всередині якого розміщуються обсмажені гриби з курячим філе.

Цей рецепт класичний, але спосіб приготування відрізняється запіканням під сирним соусом. У соусі є часник, трохи сметани та зелень. На бажання можна додати зверху дерунів трохи твердого сиру.

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Рецепт української фудблогерки Лілія Цвіт.

Запечені деруни

Запечені драники
Запечені драники

Інгредієнти:

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  • картопля – 1 кг;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль, перець.

Для соусу:

  • сир – 200 г;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • сир твердий – 50 г;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Почищену картоплю подрібнити з цибулею. Додати сіль, перець. Вбити яйце, перемішати.
  2. Розігріти духовку до 220 градусів.
  3. Формувати на застелене деко. Запікати 10-15 хвилин.
  4. Для соусу сир з'єднати зі сметаною та пропущений через прес часник. Посолити за смаком.
  5. Деруни перекласти у форму, змащену вершковим маслом. Залити соусом, посипати тертим твердим сиром та запікати 10 хвилин.

Дивіться у відео, як готує свої деруни авторка рецепта.

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У США на сніданок готують хашбраун, пиріг із сиру та картоплі. Тут читайте цей рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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