Ситний та недорогий сніданок – рецепти запечених під сметаною дерунів

Мабуть, найситніший український дерун панський. Його готують на Закарпатті. Він великий, загортається в конверт, всередині якого розміщуються обсмажені гриби з курячим філе.
Цей рецепт класичний, але спосіб приготування відрізняється запіканням під сирним соусом. У соусі є часник, трохи сметани та зелень. На бажання можна додати зверху дерунів трохи твердого сиру.
Рецепт української фудблогерки Лілія Цвіт.
Запечені деруни
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль, перець.
Для соусу:
- сир – 200 г;
- часник – 2-3 зуб.;
- сметана – 2 ст. л.;
- сир твердий – 50 г;
- сіль.
Як приготувати:
- Почищену картоплю подрібнити з цибулею. Додати сіль, перець. Вбити яйце, перемішати.
- Розігріти духовку до 220 градусів.
- Формувати на застелене деко. Запікати 10-15 хвилин.
- Для соусу сир з'єднати зі сметаною та пропущений через прес часник. Посолити за смаком.
- Деруни перекласти у форму, змащену вершковим маслом. Залити соусом, посипати тертим твердим сиром та запікати 10 хвилин.
Дивіться у відео, як готує свої деруни авторка рецепта.
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