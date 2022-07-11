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Та сама "Чарівниця" з дитинства – надзвичайно смачний і простий торт (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 липня, 09:39
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Це два ніжні бісквіти, з'єднані прошарком крему з вершковим смаком. Зверху торт прикрашався шоколадною глазур'ю. Вона готується з какао
Торт "Чарівниця" зі смаком дитинства
Торт "Чарівниця" зі смаком дитинства

За часів нашого дитинства торти на свята або готувалися вдома, часто без випічки, як "Пломбір", або купувалися, або магазинна випічка відтворювалася вмілими господарками.

"Чарівниця" не відрізнялася високою ціною, і смак її пам'ятають багато хто. Прості два бісквіти з'єднуються заварним кремом. Потім торту треба добре охолонути.

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Можна ще й просочити коржі перед формуванням. Ольга Матвій пропонує зробити це сумішшю з теплого молока з цукровою пудрою.

Торт "Чарівниця" з дитинства

Торт "Чарівниця" з дитинства
Торт "Чарівниця" з дитинства

Інгредієнти на форму 22 см:

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Тісто:

  • борошно – 130 г;
  • цукор – 180 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • розпушувач – 1 ч. л.

Крем:

  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 250 мл;
  • цукор – 90 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • масло – 80 г;
  • ванільний цукор.

Помадка:

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  • какао – 4 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • масло – 40 г;
  • молоко – 30-40 мл.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів. Застелити дно та борти форми пергаментом.
  2. Для коржів яйця збити міксером до піни. Додати цукор та ванільний цукор, збивати 1,5 хвилини.
  3. Посіяти до яєчної маси борошно з розпушувачем, перемішати лопаткою.
  4. Тісто перекласти у форму. Випікати з конвекцією 30 хвилин.
  5. Для крему в сотейнику з'єднати яйце, молоко та цукор. Додати борошно, перемішати. Варити на середньому вогні до загустіння, помішуючи.
  6. Перекласти в ємність, додати ваніль і вершкове масло. Перебити блендером.
  7. Дати бісквіту охолонути та розрізати на дві частини. На бажання просочити молоком з цукровою пудрою.
  8. Форму застелити пергаментом, викласти корж та промазати кремом. Накрити другим коржем.
  9. Накрити бісквіт пергаментом. Прибрати в холодильник на кілька годин.
  10. Для помадки какао з'єднати з цукром. Додати вершкове масло та ванільний цукор. Перемішати та влити молоко. Варити одну хвилину. Злегка остудити та полити торт.

Яким вийшов цей торт у авторки рецепта – дивіться у відео.

І ще один рецепт з дитинства – печива "Трюфель" на варених жовтках – знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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