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Таралі – хрусткий італійський перекус, тонкощі приготування та рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 листопада, 16:20
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Традиційна закуска, популярна на півдні Італії, по суті, аперитив до вина. Воно, сухе біле, також є серед інгредієнтів. Перед запіканням таралі потрібно відварити в окропі
Таралі - італійська закуска
Таралі - італійська закуска / Фото: instagram.com/anna_jahier/

Хрусткі кільця таралі народились на півдні Італії. Це не якийсь там розкішний десерт, як сицилійські трубочки канолі, це аперитив до вина.

Спочатку таралі готувало бідне населення, щоби був простий, але смачний перекус. Тепер існує безліч варіяцій, точніше, спецій у їхній рецептурі. Випробувати треба хоча б одну з них.

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По-перше, не варто плутати таралі з нашими сушками. Так, зовні вони схожі, тому складається враження, що вони однакові на смак.

По-друге, таралі солонуваті, їх легко розкусити і вони тануть у роті розсипаючись. Із сушками так виходить не завжди.

Фублогерка anna_jahier пропонує готувати таралі з різними спеціями на вибір: від чорного до червоного меленого перцю до куркуми та фенхелю.

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Таралі – рецепт

Інгредієнти на 60 штук:

  • 550 г борошна;
  • 200 мл сухого білого вина;
  • 120 мл оливкової олії extra vergine;
  • 10 г дрібної солі;
  • насіння фенхелю, куркума, мелений перець – на вибір

Як приготувати:⠀

  1. У просіяне борошно додати сіль та оливкову олію. Змішати руками, виходить розсипчаста маса. Влити вино та вимішувати 10 хвилин. Додати насіння фенхелю або інші спеції за смаком.
  2. Розкачати ковбаски діаметром приблизно 1 см, відрізати шматочки завдовжки приблизно 10-12 см, скріпити як сушки.
  3. У великій каструлі закип'ятити воду, розігріти духовку до 190 градусів.
  4. Опустити таралі в окріп, щойно спливуть – дістати шумівкою і викласти на пекарський папір на деко.
  5. Випікати близько 40 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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