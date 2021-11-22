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Ті самі трубочки зі згущеним молоком – рецепти 1985 року і сучасний

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 листопада, 10:07
В закладинки
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Потрібна вафельниця. За радянських часів вони були практично в кожному домі у 80-ті роки. Тоді в рецепті був маргарин, сьогодні його краще замінити хорошим вершковим маслом
Трубочки зі згущеним молоком
Трубочки зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

Для цієї випічки, як і для "Ведмедиків-шишок", існувало спеціяльне обладнання. Спочатку їх випікали над газом, тримаючи форму в руках, трохи згодом з'явилися електричні вафельниці.

Але головне – це швидко скрутити гарячі вафлі в трубочки і при цьому намагатися не обпектися, що було практично неможливо.

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Хто і коли вперше придумав з вафель робити трубочки і заповнювати вареним згущеним молоком – ніхто не відповість. Це були чистої води експерименти господинь, щоб забезпечити сім'ю святковим та ефектним десертом. Принаймні за мірками радянського часу.

В осучасненому рецепті від sweet_foto_rnd замість вершкового масла – маргарин.

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Вафлі за рецептом 1985 року

Усі інгредієнти змішувалися, а для начинки варилося згущене молоко. Якщо було вершкове масло та волоські горіхи, то й вони потрапляли всередину трубочок.

Отже, більше 30 років тому у складі були: дві склянки борошна, склянка цукру, чотири яйця та 300 грамів маргарину.

Рецепт був на вафельниці. Вочевидь, щоб не забути.

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Радянська вафельниця
Радянська вафельниця / Фото: twitter.com/pamyat_v_kadrah

Трубочки зі згущеним молоком

Інгредієнти для трубочок:

  • Цукор – 150 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 140 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Щіпка ваніліну

Для начинки:

  • Варене згущене молоко – 1 бляшанка
  • Вершкове масло – 180 г

Як приготувати:

  1. Яйця з цукром змішати і об'єднати за допомогою вінчика. Влити розтоплене вершкове масл.
  2. Частинами ввести просіяне борошно. Додати ванілін та перемішати.
  3. Випікати, згідно з інструкцією вафельниці.
  4. Гарячими скрутити вафлі в трубочки і дати охолонути.
  5. Для начинки трохи збити розм'якшене вершкове масло. Частинами ввести варене згущене молоко кімнатної температури, продовжуючи збивати.
  6. Наповнити трубочки кремом та прибрати в холодильник.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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