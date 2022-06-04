Ті самі заварні кільця з кисломолочним сиром – простий рецепт випічки дитинства

Листкові сирні рогалики – суто домашня випічка. "Заварне кільце", або сирні кільця, як називали їх у народі, можна було купити в магазині.
Їсти їх було не дуже зручно, крем так і норовив випасти або просочитися в отвір заварної основи. Тож зручніше не розрізати кільця вздовж і скріплювати ніжним сирним кремом, а все-таки їх начинити.
До крему варто спробувати додати ягідне або фруктове пюре, подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.
Рецепт було випробувано редакцією.
Сирні кільця
Інгредієнти:
- по 125 г води, молока;
- 100 г вершкового масла 82,5%;
- 150 г борошна;
- 4-5 шт. яєць;
- 10 г цукру;
- дрібка солі.
Крем:
- 250 г сиру;
- 170-200 мл вершків 33%;
- ванілін, цукрова пудра;
- щіпка солі.
Як приготувати:
- У сотейнику з'єднати воду та молоко. Додати вершкове масло, цукор і дрібку солі.
- Нагріти до повного розчинення вершкового масла. Помішуючи, додати борошно частинами. Заварити тісто впродовж 2-3 хвилин.
- Перекласти в окрему ємність. Дати трохи охолонути і поступово додати яйця. Має бути доволі густа маса.
- Відсадити кільця на застелене деко. Посипати цукровою пудрою. Випікати за 190 градусів 25-30 хвилин.
- Для крему перетерти сир. Влити вершки та додати цукрову пудру, щіпку солі та ванільний цукор. Збити міксером на високій швидкості 2 хвилини.
- Начинити кільця кремом. При подачі прикрасити цукровою пудрою.
І ще один рецепт випічки з дитинства – соковитого м'якого печива – знайдете в цьому матеріялі.