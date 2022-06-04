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Ті самі заварні кільця з кисломолочним сиром – простий рецепт випічки дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 червня, 08:39
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Ласощі мали кілька назв, наприклад, "Заварне кільце". Це була варіяція заварного тістечка, тільки замість глазурі кільце прикрашалося цукровою пудрою
Заварні кільця з кисломолочним сиром
Заварні кільця з кисломолочним сиром

Листкові сирні рогалики – суто домашня випічка. "Заварне кільце", або сирні кільця, як називали їх у народі, можна було купити в магазині.

Їсти їх було не дуже зручно, крем так і норовив випасти або просочитися в отвір заварної основи. Тож зручніше не розрізати кільця вздовж і скріплювати ніжним сирним кремом, а все-таки їх начинити.

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До крему варто спробувати додати ягідне або фруктове пюре, подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.

Рецепт було випробувано редакцією.

Сирні кільця

Заварні кільця із сирною начинкою
Заварні кільця із сирною начинкою

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Інгредієнти:

  • по 125 г води, молока;
  • 100 г вершкового масла 82,5%;
  • 150 г борошна;
  • 4-5 шт. яєць;
  • 10 г цукру;
  • дрібка солі.

Крем:

  • 250 г сиру;
  • 170-200 мл вершків 33%;
  • ванілін, цукрова пудра;
  • щіпка солі.

Як приготувати:

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  1. У сотейнику з'єднати воду та молоко. Додати вершкове масло, цукор і дрібку солі.
  2. Нагріти до повного розчинення вершкового масла. Помішуючи, додати борошно частинами. Заварити тісто впродовж 2-3 хвилин.
  3. Перекласти в окрему ємність. Дати трохи охолонути і поступово додати яйця. Має бути доволі густа маса.
  4. Відсадити кільця на застелене деко. Посипати цукровою пудрою. Випікати за 190 градусів 25-30 хвилин.
  5. Для крему перетерти сир. Влити вершки та додати цукрову пудру, щіпку солі та ванільний цукор. Збити міксером на високій швидкості 2 хвилини.
  6. Начинити кільця кремом. При подачі прикрасити цукровою пудрою.

І ще один рецепт випічки з дитинства – соковитого м'якого печива – знайдете в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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