Ті самі заварні кільця з кисломолочним сиром – простий рецепт випічки дитинства

Ласощі мали кілька назв, наприклад, "Заварне кільце". Це була варіяція заварного тістечка, тільки замість глазурі кільце прикрашалося цукровою пудрою

Заварні кільця з кисломолочним сиром

Листкові сирні рогалики – суто домашня випічка. "Заварне кільце", або сирні кільця, як називали їх у народі, можна було купити в магазині.

Їсти їх було не дуже зручно, крем так і норовив випасти або просочитися в отвір заварної основи. Тож зручніше не розрізати кільця вздовж і скріплювати ніжним сирним кремом, а все-таки їх начинити.

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До крему варто спробувати додати ягідне або фруктове пюре, подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.

Рецепт було випробувано редакцією.

Сирні кільця

Заварні кільця із сирною начинкою

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Інгредієнти:

по 125 г води, молока;

100 г вершкового масла 82,5%;

150 г борошна;

4-5 шт. яєць;

10 г цукру;

дрібка солі.

Крем:

250 г сиру;

170-200 мл вершків 33%;

ванілін, цукрова пудра;

щіпка солі.

Як приготувати:

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У сотейнику з'єднати воду та молоко. Додати вершкове масло, цукор і дрібку солі. Нагріти до повного розчинення вершкового масла. Помішуючи, додати борошно частинами. Заварити тісто впродовж 2-3 хвилин. Перекласти в окрему ємність. Дати трохи охолонути і поступово додати яйця. Має бути доволі густа маса. Відсадити кільця на застелене деко. Посипати цукровою пудрою. Випікати за 190 градусів 25-30 хвилин. Для крему перетерти сир. Влити вершки та додати цукрову пудру, щіпку солі та ванільний цукор. Збити міксером на високій швидкості 2 хвилини. Начинити кільця кремом. При подачі прикрасити цукровою пудрою.

І ще один рецепт випічки з дитинства – соковитого м'якого печива – знайдете в цьому матеріялі.