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Тирамісу класичний від італійського шеф-кухаря – простий рецепт з відео

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 січня, 10:13
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Одразу ж готуйте велику форму – тирамісу вийде дуже багато. За смаком до еспресо, яке просочить савоярді, можна додати алкоголь – ром, коньяк, лікер та навіть кріплене вино
Класичний рецепт тирамісу
Класичний рецепт тирамісу / Фото: freepik.com

Це у нас із величезним трепетом ставляться до тирамісу, до його інгредієнтів та правильності приготування. І не дивно, тирамісу є за що любити.

В Італії – це більше данина традиції та й спосіб привабити туристів у місцеві кав'ярні.

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Сьогодні тирамісу можна легко зробити в домашніх умовах. І маскарпоне, і савоярді в магазинах продаються.

Експерти радять бути обережними із сиром маскарпоне та вершками в процесі збивання. Через високу жирність їх можна легко "перезбити".

Детальніше процес збивання показаний у відео нижче.

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Тирамісу класичний за рецептом італійського шеф-кухаря

Інгредієнти:

  • 5 яєць;
  • 125 г цукру;
  • 250 г маскарпоне;
  • 320 г жирних вершків;
  • еспресо;
  • ром, коньяк – за смаком;
  • несолодкий какао-порошок для оздоблення;
  • печиво савоярді (пачка).

Якщо любите смак мигдалю, то варто спробувати приготувати ще один італійський десерт – пиріг збризолону.

Як приготувати:

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  1. Яйця розбити в чашу міксера, додати цукор і збити до пишного стану.
  2. З'єднати холодні вершки та маскарпоне. Спочатку збивати на найменшій швидкості. Потім швидкість міксера збільшити до середньої та збивати до пишного стану.
  3. Додати до збитих яйця маскарпоне з вершками, перемішати за допомогою лопатки.
  4. До остиглого еспресо (за бажанням) додати алкоголь. Опустити савоярді на кілька секунд у каву та викласти на дно форми. Далі – шар крему. Чергуючи шари, сформувати тирамісу.
  5. Відправити десерт у холодильник.
  6. Перед подачею щедро посипати несолодким какао-порошком.

Усі деталі процесу приготування класичного тирамісу – дивіться у відео.

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Ірина Маслова
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