Тирамісу з полуницею – як приготувати один з головних десертів літа

Звісно, цей десерт – порушення всіх канонів. Класичний тирамісу не передбачає полуницю. Але вона відтінятиме ніжний крем і подарує неймовірний колір на зрізі.
Яєчна маса з цукром готується окремо, потім дуже акуратно вмішується в маскарпоне.
Українська фудблогерка sweetcandy.sue пропонує спробувати замінити каву на полуничний сік. Перед тим, як куштувати десерт, дайте йому настоятися в холодильнику.
Тирамісу з полуницею
Інгредієнти:
- 24 шт. печива савоярді;
- 200 г міцної кави;
- 10 г амарето (опційно);
- 250 г маскарпоне;
- 85 г цукру;
- 25 г води;
- 2 яєчні жовтки;
- полуниця, нарізана слайсами;
- какао або тертий шоколад для присипки;
- 65 г вершків 33%.
Як приготувати:
- У сотейнику змішати 60 г цукру та воду. Нагрівати на середньому вогні. Коли сироп почне злегка кипіти, збити жовтки з 25 г цукру до його розчинення.
- Коли сироп закипить, влити його тонким струмком у збиті жовтки, продовжуючи збивати кілька хвилин. Дати охолонути.
- Акуратно підмішати лопаткою маскарпоне до яєчної маси, потім збити трохи міксером на низькій швидкості, щоб розбити грудочки.
- Окремо збити холодні вершки в пишну масу та підмішати до крему з маскарпоне. Накрити плівкою, прибрати у холодильник.
- Савоярді занурити в каву та викласти шаром. Потім – крем, слайси полуниці, знову – печиво та крем.
- Прибрати в холодильник на ніч. Перед подачею посипати какао.
Обов'язково спробуйте тости, як тирамісу. Вони можуть стати чудовим сніданком.