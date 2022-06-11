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Тирамісу з полуницею – як приготувати один з головних десертів літа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 червня, 08:30
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Кількість ягоди регулюйте на свій смак, вона нарізається слайсами. Замість кави з амарето можна використовувати полуничний сік
Тирамісу з полуницею
Тирамісу з полуницею

Звісно, цей десерт – порушення всіх канонів. Класичний тирамісу не передбачає полуницю. Але вона відтінятиме ніжний крем і подарує неймовірний колір на зрізі.

Яєчна маса з цукром готується окремо, потім дуже акуратно вмішується в маскарпоне.

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Українська фудблогерка sweetcandy.sue пропонує спробувати замінити каву на полуничний сік. Перед тим, як куштувати десерт, дайте йому настоятися в холодильнику.

Тирамісу з полуницею

Тирамісу з полуницею
Тирамісу з полуницею

Інгредієнти:

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  • 24 шт. печива савоярді;
  • 200 г міцної кави;
  • 10 г амарето (опційно);
  • 250 г маскарпоне;
  • 85 г цукру;
  • 25 г води;
  • 2 яєчні жовтки;
  • полуниця, нарізана слайсами;
  • какао або тертий шоколад для присипки;
  • 65 г вершків 33%.

Як приготувати:

  1. У сотейнику змішати 60 г цукру та воду. Нагрівати на середньому вогні. Коли сироп почне злегка кипіти, збити жовтки з 25 г цукру до його розчинення.
  2. Коли сироп закипить, влити його тонким струмком у збиті жовтки, продовжуючи збивати кілька хвилин. Дати охолонути.
  3. Акуратно підмішати лопаткою маскарпоне до яєчної маси, потім збити трохи міксером на низькій швидкості, щоб розбити грудочки.
  4. Окремо збити холодні вершки в пишну масу та підмішати до крему з маскарпоне. Накрити плівкою, прибрати у холодильник.
  5. Савоярді занурити в каву та викласти шаром. Потім – крем, слайси полуниці, знову – печиво та крем.
  6. Прибрати в холодильник на ніч. Перед подачею посипати какао.

Обов'язково спробуйте тости, як тирамісу. Вони можуть стати чудовим сніданком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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