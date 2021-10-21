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Томатний суп і ніжна смажена моцарела – ідеальне поєднання для легкої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 жовтня, 19:00
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Для супу потрібні томати у власному соку або свіжі, він готується на курячому або овочевому бульйоні. До супу подається моцарела, обсмажена на вершковому маслі в тонких скибочках хліба
Рецепт томатного супу і смаженої моцарели
Рецепт томатного супу і смаженої моцарели / Фото: cooking.nytimes.com

Це справді ідеальне поєднання – легка терпкість томатного супу і насичений вершковий смак смаженої моцарели. Такий набір для вечірнього прийому їжі підійде для тих, хто любить вечерю швидку та легку.

Автори рецепта пропонують використовувати орегано, саме ця спеція підкреслює смак як супу, так і гарячих сирних бутербродів.

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Томатний суп і смажена моцарела

Інгредієнти:

  • 1 б. томатів у власному соку або 350 г свіжих томатів;
  • 200 мл курячого або овочевого бульйону;
  • 1 цибулина, крупно нарізана;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. цукру;
  • орегано, сіль і перець.

Для смаженої моцарели:

  • майонез;
  • 8 скибочок хліба, без кірки;
  • 200 г тертої моцарели;
  • 70 г вершкового масла;
  • орегано.

Як приготувати:

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  1. Для супу подрібнити помідори у власному соку. Свіжі бланшувати і теж подрібнити. Вилийте в каструлю з бульйоном.
  2. Додайте цибулю, масло, орегано і цукор, рясно приправивши сіллю і перцем. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і готуйте 15-20 хвилин.
  3. Для бутербродів намажте тонкий шар майонезу на одному боці кожної скибочки хліба і рівномірно посипте сиром і невеликою кількістю орегано. Зверху викладіть скибочки без сиру майонезом вниз.
  4. Обсмажте бутерброди на вершковому маслі з усіх боків по 2-3 хвилини.
  5. Ретельно подрібніть томатний суп блендером до стану пюре, додайте сіль і перець. Подавайте разом зі смаженою моцарелою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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