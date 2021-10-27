Торт "Мумія" на Геловін – рецепт дуже вершкового десерту

За бажання меню на Геловін, у нашому випадку десертне, можна не обмежувати традиційним гарбузовим пирогом. Разом з ним варто спекти білий торт "Мумія".
В оригінальному рецепті пропонують використовувати у тісті патоку, спробуйте замінити її натуральним йогуртом.
"Бінти", якими огортається мумія для цього торта на Геловін, робляться за допомогою вершкової глазурі, "очі" – це шоколадне драже.
Далі по темі
Торт "Мумія" на Геловін
Інгредієнти:
- 450 г борошна (може знадобитися більше);
- 2 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. харчової соди;
- 1/2 ч. л. мелений мускатний горіх;
- 1/2 ч. л. солі;
- 300 г цукру;
- 150 г вершкового масла;
- 3 великі яйця;
- 250 г гарбузового пюре;
- 1 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
- 150 г натурального йогурту.
Для глазурі:
- 230 г вершкового сиру кімнатної температури;
- 150 г вершкового масла кімнатної температури;
- 150 г цукру;
- 50 г жирних вершків;
- 1/2 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
- шоколадне драже.
Як приготувати:
- Нагрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форми для випікання хліба та вистеліть дно пергаментним папером, залишивши виступи.
- У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, мускатний горіх та сіль.
- У другій мисці збийте цукор, олію, яйця, гарбуз та ванільний цукор. Поступово додайте борошняну суміш, чергуючи з йогуртом. Перемішайте.
- Розлийте суміш по формах і випікайте від 65 до 70 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою. Охолодіть.
- Міксером збийте вершковий сир та масло до однорідної маси. Додайте цукор і збийте до однорідної маси.
- Влийте вершки та ваніль і збивайте до утворення м'яких піків, близько 2 хвилин.
- Нанесіть тонкий шар глазурі зверху кожного торта.
- Перелийте решту глазурі в кондитерський мішок з плоским наконечником і створіть "бинти".
- "Очі" зробіть за допомогою драже. Охолодити.