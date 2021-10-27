Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Торт "Мумія" на Геловін – рецепт дуже вершкового десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 09:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цей торт випікається у формах для хліба. Для бісквіту потрібно трохи гарбузового пюре. Сама "мумія" оформлюється за допомогою вершкової глазурі та кондитерського мішка
Торт "Мумія" на Геловін
Торт "Мумія" на Геловін / Фото: www.womansday.com

За бажання меню на Геловін, у нашому випадку десертне, можна не обмежувати традиційним гарбузовим пирогом. Разом з ним варто спекти білий торт "Мумія".

В оригінальному рецепті пропонують використовувати у тісті патоку, спробуйте замінити її натуральним йогуртом.

Реклама

"Бінти", якими огортається мумія для цього торта на Геловін, робляться за допомогою вершкової глазурі, "очі" – це шоколадне драже.

Торт "Мумія" на Геловін

Інгредієнти:

  • 450 г борошна (може знадобитися більше);
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. харчової соди;
  • 1/2 ч. л. мелений мускатний горіх;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 300 г цукру;
  • 150 г вершкового масла;
  • 3 великі яйця;
  • 250 г гарбузового пюре;
  • 1 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
  • 150 г натурального йогурту.

Для глазурі:

Реклама
  • 230 г вершкового сиру кімнатної температури;
  • 150 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 150 г цукру;
  • 50 г жирних вершків;
  • 1/2 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
  • шоколадне драже.

Як приготувати:

  1. Нагрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форми для випікання хліба та вистеліть дно пергаментним папером, залишивши виступи.
  2. У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, мускатний горіх та сіль.
  3. У другій мисці збийте цукор, олію, яйця, гарбуз та ванільний цукор. Поступово додайте борошняну суміш, чергуючи з йогуртом. Перемішайте.
  4. Розлийте суміш по формах і випікайте від 65 до 70 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою. Охолодіть.
  5. Міксером збийте вершковий сир та масло до однорідної маси. Додайте цукор і збийте до однорідної маси.
  6. Влийте вершки та ваніль і збивайте до утворення м'яких піків, близько 2 хвилин.
  7. Нанесіть тонкий шар глазурі зверху кожного торта.
  8. Перелийте решту глазурі в кондитерський мішок з плоским наконечником і створіть "бинти".
  9. "Очі" зробіть за допомогою драже. Охолодити.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти