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Торт на Геловін – як приготувати красивий, але простий десерт із шокладом та полуницею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 жовтня, 10:23
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По суті, це повітряний бісквіт, який просочується вершковим кремом. У якості декору – розтоплений темний шоколад і полуничний соус, його можна замінити варенням
Торт на Геловін
Торт на Геловін / Фото: www.goodto.com

На цей торт ви витратите щонайбільше дві години. Зате він великий, його вистачить на всіх, і смачний. Кулінарна блогерка Джессіка Деді рекомендує зробити отвори в бісквіті за допомогою шпажки, так крем максимально його просочить.

Отже, якщо запланували торт на Геловін із шоколадними патьоками – це чудовий рецепт. Як приготувати вершковий торт "Мумія" – дізнаєтесь тут.

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Торт із шоколадними та полуничними патьоками

Інгредієнти:

  • по 225 г вершкового масла, цукрової пудри;
  • 275 г борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 4 яйця, збиті;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту.

Для "кров'яних" патьоків:

  • 200 г нарізаної полуниці або джему;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 100 г цукрової пудри.

Для крему:

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  • 250 г вершкового масла;
  • 500 г цукрової пудри;
  • 100 мл вершків;
  • 1 ч. л. ванільного цукру.

Для шоколадних патьоків:

  • 100 г темного шоколаду;
  • 1 ст. л. олії.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Збити олію та цукор. По черзі додати яйця, частинами – просіяне борошно та розпушувач.
  3. Додати молоко та екстракт, перемішати. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, випікати до готовності приблизно 25-30 хвилин. Дати охолонути. Розрізати на частини.
  4. За допомогою дерев'яної шпажки зробити проколи на коржах.
  5. Для "крові" в сотейнику зварити полуницю, цукор та лимонний сік до загтіння.
  6. Зняти з вогню, збити блендером. Полити коржі соусом, залишивши трохи для прикраси.
  7. Для крему вершкове масло, пудру, вершки та ваніль збити вінчиком до однорідності.
  8. Змастити коржі кремом, сформувати торт і прибрати у холодильник.
  9. Шоколад розтопити на водяній бані, вмішати олію та трохи остудити. За допомогою чайної ложки полити торт шоколадом, щоб вийшли патьоки.
  10. Прибрати в холодильник до повного застигання шоколаду.
  11. Прикрасити полуничним соусом та повернути в холодильник на 25-30 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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