Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🌱 Трійця 2022 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Торт "Пломбір" з дитинства – готується без духовки та за 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 червня, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І печиво для коржів теж не потрібне. Замість нього використовується обсмажене на сковороді борошно разом з вершковим маслом та цукром
Торт "Пломбір" без випічки
Торт "Пломбір" без випічки

"Пломбір" був не таким частим десертом, як, наприклад, "Наполеон", його, до речі, теж можна зробити без випічки. Настав час виправити цю несправедливість.

За рахунок того, що крем для "Пломбіру" готується шляхом заварювання жирної сметани з ванільним цукром, він справді нагадує морозиво.

Реклама

Бажано дати торту побути в холодильнику, щоб крем просочив масляну крихту, яка виконує роль коржів.

На каналі Готуємо вдома інгредієнтів пропонують на невеликий торт. Радимо подвоювати їх, адже він з'їдається дуже швидко.

Торт "Пломбір", рецепт зі смаком дитинства

Торт "Пломбір", рецепт зі смаком дитинства
Торт "Пломбір", рецепт зі смаком дитинства

Реклама

Інгредієнти для коржів:

  • борошно – 250 г;
  • цукор – 70 г;
  • вершкове масло – 150 г.

Крем:

  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • сметана 20% – 500 г;
  • крохмаль – 3 ст. л.;
  • вершкове масло – 50 г.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для крему яйця, цукор, крохмаль та ванільний цукор, перемішати вінчиком.
  2. Додати сметану та перемішати. Варити на середньому вогні 5-6 хвилин, помішуючи, до загустіння. Додати вершкове масло, перемішати і перелити в миску, щоб крем швидше охолонув.
  3. Борошно з'єднати з цукром, перемішати. Масло обсипати цим же борошном і натерти. Руками з'єднати натерте масло з рештою борошна.
  4. Обсмажити на сухій сковороді до золотавого кольору. Остудити.
  5. Форму для торта застелити пергаментом. Викласти шар крихти та перемазати кремом. У такий спосіб сформувати торт.
  6. Відправити в холодильник на одну годину мінімум.

Етапи приготування торта "Пломбір" дивіться в ролику.

Тут знайдете рецепт нового десерту, схожого на торт. Для нього потрібні шоколадні вафлі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити чай?
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити сіль у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти