Торт "Пломбір" з дитинства – готується без духовки та за 30 хвилин

І печиво для коржів теж не потрібне. Замість нього використовується обсмажене на сковороді борошно разом з вершковим маслом та цукром

Торт "Пломбір" без випічки

"Пломбір" був не таким частим десертом, як, наприклад, "Наполеон", його, до речі, теж можна зробити без випічки. Настав час виправити цю несправедливість.

За рахунок того, що крем для "Пломбіру" готується шляхом заварювання жирної сметани з ванільним цукром, він справді нагадує морозиво.

Реклама

Бажано дати торту побути в холодильнику, щоб крем просочив масляну крихту, яка виконує роль коржів.

На каналі Готуємо вдома інгредієнтів пропонують на невеликий торт. Радимо подвоювати їх, адже він з'їдається дуже швидко.

Торт "Пломбір", рецепт зі смаком дитинства

Торт "Пломбір", рецепт зі смаком дитинства

Реклама

Інгредієнти для коржів:

борошно – 250 г;

цукор – 70 г;

вершкове масло – 150 г.

Крем:

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

сметана 20% – 500 г;

крохмаль – 3 ст. л.;

вершкове масло – 50 г.

Як приготувати:

Реклама

Для крему яйця, цукор, крохмаль та ванільний цукор, перемішати вінчиком. Додати сметану та перемішати. Варити на середньому вогні 5-6 хвилин, помішуючи, до загустіння. Додати вершкове масло, перемішати і перелити в миску, щоб крем швидше охолонув. Борошно з'єднати з цукром, перемішати. Масло обсипати цим же борошном і натерти. Руками з'єднати натерте масло з рештою борошна. Обсмажити на сухій сковороді до золотавого кольору. Остудити. Форму для торта застелити пергаментом. Викласти шар крихти та перемазати кремом. У такий спосіб сформувати торт. Відправити в холодильник на одну годину мінімум.

Етапи приготування торта "Пломбір" дивіться в ролику.

Тут знайдете рецепт нового десерту, схожого на торт. Для нього потрібні шоколадні вафлі.