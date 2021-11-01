Тортильї з салатом з крабових паличок усередині – рецепт хрусткої закуски

Тортильї, вірніше, конуси з неї спочатку скріплюються зубочистками, потім підсушуються кілька хвилин у духовці. Так вони добре триматимуть форму для будь-якого улюбленого салату

Ріжки з тортильєю та крабовими паличками / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Так оригінально можна подавати будь-який салат. Важливо, щоб він не заправлявся дуже великою кількістю соусу. Звичайно, ці конуси цілком можуть стати святковою закускою, наприклад, на день народження. Лаваш для цього не підійде, він тонший і неміцний.

Автор рецепта – kulinaria.pp – запевняє, що ці конуси добре тримають форму навіть після запікання.

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Тортильї з салатом з крабових паличок

Інгредієнти на 10 штук:

Тортилья – 5 шт.

Помідор, солодкий перець – 1 шт.

Крабові палички – 3 шт.

Вершковий сир/сметана/майонез

Зелень – за смаком

Як приготувати: