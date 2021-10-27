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Традиційні страви на Геловін – рецепти оладок боксті та яблучного хліба

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 13:12
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Боксті – картопляні оладки – обожнюють в Ірландії, їх обов'язково готують і на це свято. Яблучний хліб – ароматний і соковитий – це свого роду данина вдалому врожаю
Традиційні страви на Геловін
Традиційні страви на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім креативних гарячих закусок, наприклад, "Мозок" гарбуза, існує традиційне меню на Геловін. Найяскравіші страви – оладки боксті, готують їх з картоплі. І ще – яблучний хліб, ароматний та соковитий. Усе-таки Геловін – це не лише свято всього страшного, а й свято врожаю.

Картопляні оладки боксті від dianemorrisey обов'язково готують у Ірландії. Їх може бути багато, а можна посмажити один картопляний пиріг та розрізати на порції. Але все ж таки, коли на тарілці багато боксті, так ефектніше і святковіше.

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Яблучний хліб від simplelifebykatбезглютеновий. Потрібно буде змолоти по склянці зеленої гречки та мигдалю.

Картопляні оладки боксті

Картопляні оладки боксті
Картопляні оладки боксті / Фото: instagram.com/dianemorrisey

Інгредієнти:

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  • 1 ск. універсального борошна;
  • по 1 ч. л. розпушувача, солі
  • щіпка перцю;
  • 1 ск. картопляного пюре;
  • 1 1/2 ск. тертої сирої картоплі;
  • 1 ск. пахти або натурального йогурту;
  • 1/2 ск. нарізана зелена цибуля.

Як приготувати:

  1. У невелику миску насипте борошно, розпушувач, сіль та зелену цибулю.
  2. У великій мисці змішайте пюре з тертою сирою картоплею, потім додайте борошняну суміш і добре перемішайте.
  3. Повільно додайте пахту (йогурт) і обережно перемішайте.
  4. Нагрійте сковороду і додайте трохи вершкового масла та столову ложку олії.
  5. Насмажте оладки до готовності. Враховуйте, що у тісті є сира картопля.
  6. Прикрасьте зеленою цибулею.

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Яблучний хліб

Apple bread
Apple bread / Фото: instagram.com/simplelifebykat/

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Інгредієнти для хліба:

  • 1 ск. мигдалю, змеленого у борошно;
  • 1 ск. борошна із зеленої гречки;
  • 80 г вершкового масла (розтопити);
  • 3 ст. л. сиропу топінамбура або цукру;
  • 1 ск. яблучного пюре;
  • 1 ч. л. харчової соди, гашеної яблучним оцтом;
  • кориця, щіпка кардамону та морської солі;
  • 2 шт. яблук для декору.

Для яблучного пюре:

  • 1 кг кисло-солодких яблук;
  • сік половини лимона.

Як приготувати:

  1. Для пюре у яблук видалити серцевину, нарізати, додати 1/2 склянки води, залишити на середньому вогні на годину. Після готовності змішати до однорідності занурювальним блендером. Додати корицю, мелений кардамон, трохи натурального сиропу.
  2. Змішати всі інгредієнти до однорідності. Вистелити пергаментом форму для хліба, відправити тісто у форму.
  3. Нарізати половинки яблук слайсами і викласти зверху для краси. Випікати в розігрітій духовці 50-60 хвилин за 175 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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