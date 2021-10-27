Традиційні страви на Геловін – рецепти оладок боксті та яблучного хліба

Боксті – картопляні оладки – обожнюють в Ірландії, їх обов'язково готують і на це свято. Яблучний хліб – ароматний і соковитий – це свого роду данина вдалому врожаю

Традиційні страви на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім креативних гарячих закусок, наприклад, "Мозок" гарбуза, існує традиційне меню на Геловін. Найяскравіші страви – оладки боксті, готують їх з картоплі. І ще – яблучний хліб, ароматний та соковитий. Усе-таки Геловін – це не лише свято всього страшного, а й свято врожаю.

Картопляні оладки боксті від dianemorrisey обов'язково готують у Ірландії. Їх може бути багато, а можна посмажити один картопляний пиріг та розрізати на порції. Але все ж таки, коли на тарілці багато боксті, так ефектніше і святковіше.

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Яблучний хліб від simplelifebykatбезглютеновий. Потрібно буде змолоти по склянці зеленої гречки та мигдалю.

Картопляні оладки боксті

Картопляні оладки боксті / Фото: instagram.com/dianemorrisey

Інгредієнти:

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1 ск. універсального борошна;

по 1 ч. л. розпушувача, солі

щіпка перцю;

1 ск. картопляного пюре;

1 1/2 ск. тертої сирої картоплі;

1 ск. пахти або натурального йогурту;

1/2 ск. нарізана зелена цибуля.

Як приготувати:

У невелику миску насипте борошно, розпушувач, сіль та зелену цибулю. У великій мисці змішайте пюре з тертою сирою картоплею, потім додайте борошняну суміш і добре перемішайте. Повільно додайте пахту (йогурт) і обережно перемішайте. Нагрійте сковороду і додайте трохи вершкового масла та столову ложку олії. Насмажте оладки до готовності. Враховуйте, що у тісті є сира картопля. Прикрасьте зеленою цибулею.

Яблучний хліб

Apple bread / Фото: instagram.com/simplelifebykat/

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Інгредієнти для хліба:

1 ск. мигдалю, змеленого у борошно;

1 ск. борошна із зеленої гречки;

80 г вершкового масла (розтопити);

3 ст. л. сиропу топінамбура або цукру;

1 ск. яблучного пюре;

1 ч. л. харчової соди, гашеної яблучним оцтом;

кориця, щіпка кардамону та морської солі;

2 шт. яблук для декору.

Для яблучного пюре:

1 кг кисло-солодких яблук;

сік половини лимона.

Як приготувати: