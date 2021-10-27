Традиційні страви на Геловін – рецепти оладок боксті та яблучного хліба

Крім креативних гарячих закусок, наприклад, "Мозок" гарбуза, існує традиційне меню на Геловін. Найяскравіші страви – оладки боксті, готують їх з картоплі. І ще – яблучний хліб, ароматний та соковитий. Усе-таки Геловін – це не лише свято всього страшного, а й свято врожаю.
Картопляні оладки боксті від dianemorrisey обов'язково готують у Ірландії. Їх може бути багато, а можна посмажити один картопляний пиріг та розрізати на порції. Але все ж таки, коли на тарілці багато боксті, так ефектніше і святковіше.
Яблучний хліб від simplelifebykatбезглютеновий. Потрібно буде змолоти по склянці зеленої гречки та мигдалю.
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Картопляні оладки боксті
Інгредієнти:
- 1 ск. універсального борошна;
- по 1 ч. л. розпушувача, солі
- щіпка перцю;
- 1 ск. картопляного пюре;
- 1 1/2 ск. тертої сирої картоплі;
- 1 ск. пахти або натурального йогурту;
- 1/2 ск. нарізана зелена цибуля.
Як приготувати:
- У невелику миску насипте борошно, розпушувач, сіль та зелену цибулю.
- У великій мисці змішайте пюре з тертою сирою картоплею, потім додайте борошняну суміш і добре перемішайте.
- Повільно додайте пахту (йогурт) і обережно перемішайте.
- Нагрійте сковороду і додайте трохи вершкового масла та столову ложку олії.
- Насмажте оладки до готовності. Враховуйте, що у тісті є сира картопля.
- Прикрасьте зеленою цибулею.
Яблучний хліб
Інгредієнти для хліба:
- 1 ск. мигдалю, змеленого у борошно;
- 1 ск. борошна із зеленої гречки;
- 80 г вершкового масла (розтопити);
- 3 ст. л. сиропу топінамбура або цукру;
- 1 ск. яблучного пюре;
- 1 ч. л. харчової соди, гашеної яблучним оцтом;
- кориця, щіпка кардамону та морської солі;
- 2 шт. яблук для декору.
Для яблучного пюре:
- 1 кг кисло-солодких яблук;
- сік половини лимона.
Як приготувати:
- Для пюре у яблук видалити серцевину, нарізати, додати 1/2 склянки води, залишити на середньому вогні на годину. Після готовності змішати до однорідності занурювальним блендером. Додати корицю, мелений кардамон, трохи натурального сиропу.
- Змішати всі інгредієнти до однорідності. Вистелити пергаментом форму для хліба, відправити тісто у форму.
- Нарізати половинки яблук слайсами і викласти зверху для краси. Випікати в розігрітій духовці 50-60 хвилин за 175 градусів.
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