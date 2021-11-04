Тришарова закуска із сала – потрібні часник, кріп і трохи паприки

По-перше, це красиво: біле ароматне сало з часником, потім шар з кропом і з паприкою. По-друге, це все вважають ідеальним серед усього, що покращує смак сала.
Готується закуска швидко, рецепт від каналу "Смачно та просто" розрахований на 1 кілограм солоного продукту. Зрозуміло, що пропорції можна міняти.
Тож якщо ви звикли готувати сало в пакеті зі спеціями, то час розширювати горизонти.
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Тришарове сало – рецепт
Інгредієнти:
- Солоне сало – 1 кг
- Свіжий кріп – 30 г
- Часник – 4 зуб.
- Молота паприка – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Сало пропустити через м'ясорубку, поділити на три рівні частини.
- В одну частину додати пропущений через прес часник, в іншу – кріп, у третю – паприку. Кожну частину ретельно перемішати.
- Застелити харчовою плівкою контейнер і по черзі викласти кожен шар сала, добре утрамбовуючи.
- Затягнути плівкою та відправити в холодильник на кілька годин.
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