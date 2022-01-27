Тріска в золотаво-хрумкій паніровці – швидкий рецепт для рибної вечері

Тріска – відносно бюджетна риба, але це не означає, що вона недостатньо хороша на смак. З неї можна приготувати безліч різноманітних та гідних страв.
Важливо розуміти, що зробить її практично ресторанною їжею.
У цьому варіянті потрібна оливкова олія, її краще не шкодувати. Панірувальні сухарі з'єднаються з родзинками, замоченими в білому вині, і все це перетвориться на привабливу хрумку скоринку.
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Рецепт від Вonappetit.com. Їхні кулінарні редактори радять подавати рибу зі свіжою петрушкою та часточкою лимона.
Запечена тріска
Інгредієнти:
- 50 г родзинок;
- 50 мл сухого білого вина;
- 900 г філе тріски;
- сіль, перець;
- 7 ст. л. оливкової олії;
- 150 г панірувальних сухарів;
- 50 г кедрових горіхів;
- 1 ст. л. цедри лимона;
- по 1 ч. л. сушеного орегано, подрібненого часнику;
- петрушка, лимон – для подачі.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Помістіть родзинки в невелику миску та залийте вином.
- Обсушіть рибу паперовими рушниками і приправте з обох боків сіллю та перцем. Дно форми для запікання змастіть оливковою олією. Викладіть рибу.
- Змішайте панірувальні сухарі, кедрові горіхи, цедру лимона, орегано, часник та 1 ч. л. солі.
- Утримуючи родзинки, рівномірно збризкайте рибу вином. Перемішайте родзинки і панірувальними сухарями, потім викладіть суміш на рибу. Збризкайте рибу олією.
- Запікайте 15-20 хвилин, доки панірувальні сухарі не стануть хрусткими і золотаво-коричневими, близько 2 хвилин.
- Подавайте з петрушкою та з часточками лимона.