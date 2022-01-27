Тріска в золотаво-хрумкій паніровці – швидкий рецепт для рибної вечері

Поштовх до повного розкриття смаку риби дасть скоринка з панірувальних сухарів, кедрових горішків, родзинок, замочених у білому вині, та сухого орегано

Запечена тріска / Фото: instagram.com/titu22

Тріска – відносно бюджетна риба, але це не означає, що вона недостатньо хороша на смак. З неї можна приготувати безліч різноманітних та гідних страв.

Важливо розуміти, що зробить її практично ресторанною їжею.

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У цьому варіянті потрібна оливкова олія, її краще не шкодувати. Панірувальні сухарі з'єднаються з родзинками, замоченими в білому вині, і все це перетвориться на привабливу хрумку скоринку.

Рецепт від Вonappetit.com. Їхні кулінарні редактори радять подавати рибу зі свіжою петрушкою та часточкою лимона.

Запечена тріска

Запечена тріска / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти:

50 г родзинок;

50 мл сухого білого вина;

900 г філе тріски;

сіль, перець;

7 ст. л. оливкової олії;

150 г панірувальних сухарів;

50 г кедрових горіхів;

1 ст. л. цедри лимона;

по 1 ч. л. сушеного орегано, подрібненого часнику;

петрушка, лимон – для подачі.

Три чудових салатів з печінкою тріски на день народження зібрано тут.

Як приготувати:

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