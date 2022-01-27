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Тріска в золотаво-хрумкій паніровці – швидкий рецепт для рибної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 січня, 18:40
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Поштовх до повного розкриття смаку риби дасть скоринка з панірувальних сухарів, кедрових горішків, родзинок, замочених у білому вині, та сухого орегано
Запечена тріска
Запечена тріска / Фото: instagram.com/titu22

Тріска – відносно бюджетна риба, але це не означає, що вона недостатньо хороша на смак. З неї можна приготувати безліч різноманітних та гідних страв.

Важливо розуміти, що зробить її практично ресторанною їжею.

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У цьому варіянті потрібна оливкова олія, її краще не шкодувати. Панірувальні сухарі з'єднаються з родзинками, замоченими в білому вині, і все це перетвориться на привабливу хрумку скоринку.

Рецепт від Вonappetit.com. Їхні кулінарні редактори радять подавати рибу зі свіжою петрушкою та часточкою лимона.

Запечена тріска

Запечена тріска
Запечена тріска / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти:

  • 50 г родзинок;
  • 50 мл сухого білого вина;
  • 900 г філе тріски;
  • сіль, перець;
  • 7 ст. л. оливкової олії;
  • 150 г панірувальних сухарів;
  • 50 г кедрових горіхів;
  • 1 ст. л. цедри лимона;
  • по 1 ч. л. сушеного орегано, подрібненого часнику;
  • петрушка, лимон – для подачі.

Три чудових салатів з печінкою тріски на день народження зібрано тут.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Помістіть родзинки в невелику миску та залийте вином.
  2. Обсушіть рибу паперовими рушниками і приправте з обох боків сіллю та перцем. Дно форми для запікання змастіть оливковою олією. Викладіть рибу.
  3. Змішайте панірувальні сухарі, кедрові горіхи, цедру лимона, орегано, часник та 1 ч. л. солі.
  4. Утримуючи родзинки, рівномірно збризкайте рибу вином. Перемішайте родзинки і панірувальними сухарями, потім викладіть суміш на рибу. Збризкайте рибу олією.
  5. Запікайте 15-20 хвилин, доки панірувальні сухарі не стануть хрусткими і золотаво-коричневими, близько 2 хвилин.
  6. Подавайте з петрушкою та з часточками лимона.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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