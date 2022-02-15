"Тривожна валізка": які продукти потрібно брати, а що варто залишити

Сьогодні рекомендацій та методик з приводу "тривожної валізки або рюкзака" та їхнього вмісту десятки.
Ми розповідали, що обов'язково має бути з речей першої необхідності, тепер не менш важливе – продукти.
Потрібно розуміти, що приготувати їжу в екстрених ситуаціях мало вдасться, тому крупи все-таки брати не варто.
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А ось консерви, супи та каші швидкого приготування – підходять.
Отже, що треба взяти із собою в "тривожну валізку", а що очевидно буде зайвим – нижче.
Продукти, які потрібно покласти в "тривожну валізку"
Вода
Її має бути максимально багато. Стільки, скільки зможете забрати. Експерти радять час від часу збагачувати її киснем.
Тобто відкривати кришку та переливати з однієї пляшки в іншу.
Воду для "тривожної валізки" потрібно зберігати в темному прохолодному місці.
Сіль (зовсім трохи)
У звичайний час ми можемо максимально від неї відмовлятися, в екстремальних ситуаціях сіль має бути.
Цей продукт швидко вбирає в себе вологу, подумайте над герметичною упаковкою для неї.
Супи та каші швидкого приготування
Зараз асортименти цих продуктів широкий. Щодо каш швидкого приготування, то намагайтеся вибирати з мінімальною кількістю підсолоджувачів.
М'ясні та овочеві консерви з великою кількістю рідини
Це не лише різного виду тушонка, а й консервовані овочеві суміші.
Хоча термін зберігання цих продуктів досить довгий, постарайтеся купити з максимальним.
Сухофрукти, горіхи
Вони порівняно легкі та поживні. Не обов'язкові екзотичні горіхи, волоські нічим не гірші.
Чай, кава, сухе молоко
З цими продуктами слід бути обережними. Як би ми не ставилися до розчинної кави і фасованого в пакетики чаю, вони все ж таки практичніші.
Щодо сухого молока, воно замінить звичайне, якщо звикли пити з ним гарячі напої.
Сир у щільній парафіновій кірці
Такий сир зберігається трохи довше за інший. Але брати його багато необов'язково, а якщо він і є, то з'їсти його треба якнайшвидше.
Сухарі, сушка, хлібці
Найпростіші без підсилювачів смаку та ароматизаторів. Прісні хлібці будуть чудовою заміною хлібу.
В'ялене м'ясо
Його теж можна взяти, якщо дуже хочеться. Але варто пам'ятати, що подібні продукти дуже солоні та вимагатимуть багато води.
Що буде зайвим у "тривожній валізці"
- печиво, цукерки, здоба;
- сосиски, варена ковбаса;
- рибні консерви;
- чипси, солоний та солодкий крекер, насіння;
- соуси, кетчуп, майонез.