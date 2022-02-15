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"Тривожна валізка": які продукти потрібно брати, а що варто залишити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 лютого, 11:56
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Не треба брати печиво, здобу та мелену каву, а ось м'ясні, овочеві консерви, супи швидкого приготування і, звісно, вода дуже знадобляться
Які продукти потрібно зібрати в "тривожну валізку"
Які продукти потрібно зібрати в "тривожну валізку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні рекомендацій та методик з приводу "тривожної валізки або рюкзака" та їхнього вмісту десятки.

Ми розповідали, що обов'язково має бути з речей першої необхідності, тепер не менш важливе – продукти.

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Потрібно розуміти, що приготувати їжу в екстрених ситуаціях мало вдасться, тому крупи все-таки брати не варто.

А ось консерви, супи та каші швидкого приготування – підходять.

Отже, що треба взяти із собою в "тривожну валізку", а що очевидно буде зайвим – нижче.

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Продукти, які потрібно покласти в "тривожну валізку"

Вода

Води в "тривожній валізці" має бути якнайбільше
Води в "тривожній валізці" має бути якнайбільше / Фото: Pixabay

Її має бути максимально багато. Стільки, скільки зможете забрати. Експерти радять час від часу збагачувати її киснем.

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Тобто відкривати кришку та переливати з однієї пляшки в іншу.

Воду для "тривожної валізки" потрібно зберігати в темному прохолодному місці.

Сіль (зовсім трохи)

Якщо берете сіль, то вона має бути в герметичній упаковці
Якщо берете сіль, то вона має бути в герметичній упаковці / Фото: Pinterest

У звичайний час ми можемо максимально від неї відмовлятися, в екстремальних ситуаціях сіль має бути.

Цей продукт швидко вбирає в себе вологу, подумайте над герметичною упаковкою для неї.

Супи та каші швидкого приготування

У "валізі" мають бути супи і каші швидкого приготування
У "валізі" мають бути супи і каші швидкого приготування / Фото: freepik.com

Зараз асортименти цих продуктів широкий. Щодо каш швидкого приготування, то намагайтеся вибирати з мінімальною кількістю підсолоджувачів.

М'ясні та овочеві консерви з великою кількістю рідини

Звертайте увагу на термін зберігання консервів
Звертайте увагу на термін зберігання консервів / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

Це не лише різного виду тушонка, а й консервовані овочеві суміші.

Хоча термін зберігання цих продуктів досить довгий, постарайтеся купити з максимальним.

Сухофрукти, горіхи

Сухофрукти та горіхи дуже поживні
Сухофрукти та горіхи дуже поживні / Фото: freepik.com

Вони порівняно легкі та поживні. Не обов'язкові екзотичні горіхи, волоські нічим не гірші.

Чай, кава, сухе молоко

Візьміть сухе молоко, якщо п'єте каву та чай зі звичайним молоком
Візьміть сухе молоко, якщо п'єте каву та чай зі звичайним молоком / Фото: pexels.com

З цими продуктами слід бути обережними. Як би ми не ставилися до розчинної кави і фасованого в пакетики чаю, вони все ж таки практичніші.

Щодо сухого молока, воно замінить звичайне, якщо звикли пити з ним гарячі напої.

Сир у щільній парафіновій кірці

Сир має бути в парафіновій кірці
Сир має бути в парафіновій кірці / Фото: Pinterest

Такий сир зберігається трохи довше за інший. Але брати його багато необов'язково, а якщо він і є, то з'їсти його треба якнайшвидше.

Сухарі, сушка, хлібці

Хлібці замінять непотрібну здобу та хліб
Хлібці замінять непотрібну здобу та хліб / Фото: freepik.com

Найпростіші без підсилювачів смаку та ароматизаторів. Прісні хлібці будуть чудовою заміною хлібу.

В'ялене м'ясо

Можна взяти трохи м'ясних в'ялених продуктів
Можна взяти трохи м'ясних в'ялених продуктів / Фото: freepik.com

Його теж можна взяти, якщо дуже хочеться. Але варто пам'ятати, що подібні продукти дуже солоні та вимагатимуть багато води.

Що буде зайвим у "тривожній валізці"

  • печиво, цукерки, здоба;
  • сосиски, варена ковбаса;
  • рибні консерви;
  • чипси, солоний та солодкий крекер, насіння;
  • соуси, кетчуп, майонез.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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