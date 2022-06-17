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Три кілограми помідорів та одна чайна ложка солі – рецепт заготівлі від Євгена Клопотенка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 червня, 09:56
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Так їх готують в Італії, вони називаються пелаті. Частина помідорів, які без пошкоджень, бланшуватимуться, м'які підуть на сік
Рецепт помідорів у власному соку від Євгена Клопотенка
Рецепт помідорів у власному соку від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато хто з нас на низькому старті перед сезоном консервації, найрізноманітніших заготівель на зиму. Обов'язково ознайомтеся з варіянтами, чим замінити оцет не лише в салатах, а й для маринованих огірків.

Євген Клопотенко пропонує закрити помідори у власному соку. На два з половиною кілограми потрібно лише одна-дві чайні ложки солі.

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Потім їх можна використовувати як закуску, соус для м'яса та риби.

Помідори у власному соку

Помідори у власному соку
Помідори у власному соку

Інгредієнти на 2 літри:

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  • 2,5 кг стиглих помідорів сливок;
  • 1-2 ч. л. солі.

Як приготувати:

  1. Візьміть дві банки об'ємом по 1 л або кілька менших. Простерелізуйте банки, поставивши їх у духовку з температурою 180 градусів на 30 хвилин, а кришки проваріть у киплячій воді. Кришки треба діставати з окропу одразу перед тим, як закручуватимете банки.
  2. Переберіть помідори. На одній частині (1,5 кг), які твердіші, зробіть хрестоподібні надрізи.
  3. У великій каструлі закип'ятіть воду та опустіть туди надрізані помідори приблизно на 40 секунд. Дістаньте бланшовані помідори з води та перекладіть у миску. Зніміть шкірку.
  4. Решту (1 кг), м'якіші, поріжте навпіл і вичавте з них сік.
  5. Поставте сотейник з томатним соком на вогонь і проваріть з додаванням 1-2 ч. л. солі. Коли закипить сік, варіть його не більше 5 хвилин, щоб він не змінив колір.
  6. Цілі помідори розкладіть по стерилізованих банках і залийте томатним соком, закрутіть кришками.

Дивіться, як готує помідори пелаті Євген Клопотенко.

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Цікавий старовинний рецепт українських шуликів, який відтворив Євген Клопотенко, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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