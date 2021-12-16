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Сирні кекси із шоколадом: замість борошна – манка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 грудня, 07:01
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Шоколад може бути темним або молочним. Якщо візьмете останній, то цукру потрібно менше. Випікаються кекси в силіконових формах впродовж 30 хвилин
Сирні кекси з шоколадом
Сирні кекси з шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro

Кекси – класна випічка. У тому сенсі, що вони часу на них витратиш небагато й приготувати їх можна навіть з трохи зіпсованого йогурту. Йдеться про повітряний кекс-хмару.

Ці ж замішуються на сирі, манці та вершковому маслі. Останнє треба трохи розтопити.

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Фублогерка elya_foodpro радить виділити 15 хвилин для набухання манки після того, як вона з'єднається з іншими інгредієнтами.

Сирні кекси із шоколадом

Інгредієнти:

  • сир – 400 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • манна крупа – 90 г;
  • вершкове масло – 40 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • цукор або підсолоджувач – за смаком;
  • темний шоколад.

Як приготувати:⠀

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  1. До яєць додати манну крупу, розтоплене вершкове масло, розпушувач та підсолоджувач. Залишити на 15-20 хвилин для набухання манки.
  2. Додати сир і добре перемішати. Розкласти по силіконових формах, у центр викласти по шматочку шоколаду.
  3. Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 35-45 хвилин.

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Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
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