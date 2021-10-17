Сирні мафіни, пісочні тістечка і галета – рецепти ароматної випічки з інжиром

Не тільки домашні цукерки із сухофруктів, а й різна випічка – це все про інжир. Він доволі солодкий фрукт і потрібно враховувати це, коли хочеться додати більше цукру. А в випічці інжир гарний – це не на що не схожий колір і презентабельність безумовна.
Пісочні тістечка з інжиром і горіхами
Інгредієнти:
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- Борошно – 330 г
- Вершкове масло – 165 г
- Яйце – 1 шт.
- Жовток – 2 шт.
- Цукор – 130 г
- Розпушувач – половина ч. л.
- Цедра половини лимона
- Щіпка солі
- Цукрова пудра для посипання
Для начинки:
- Інжир (темний) – 4 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Цедра половини лимона
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.
- Волоські горіхи – 25 г
Як приготувати:
- Для начинки горіхи обсмажити на сухій сковороді, видалити лушпиння і порубати ножем.
- Інжир очистити від шкірки, змішати з цукром, крохмалем, цедрою і соком і варити на повільному вогні 15 хвилин. Змішати з горіхами і остудити.
- Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю. Крупно натерти на борошно масло і розтерти руками в крихту. Додати яйце і жовтки. Замісити тісто і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати в довгу смужку і вздовж тіста посередині викласти начинку і закрити іншим краєм тіста. Прибрати в холодильник на 10 хвилин.
- Нарізати на порції і випікати за 180 градусів 25 хвилин. Тістечка прикрасити цукровою пудрою.
Мафіни з вершковим сиром і інжиром
Для основи:
- Вершкове масло, коричневий цукор – по 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 70 г
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- Вершковий сир – 120 г
- Грецький йогурт – 1 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Ванільний цукор – 20 г
- Інжир – 1 шт.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів. Підготувати шість формочок для мафінів.
- Змішати масло і цукор. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
- Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин.
- Для начинки з'єднати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром.
- Інжир розрізати на 12 часточок, викласти по одній в кожну формочку, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.
Галета з інжиром
Інгредієнти:
- Борошно – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Цукор – 4 ст. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для начинки:
- Інжир – 300 г
Для сирного прошарку:
- Сир – 3 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Цукор – 2 ч. л.
Як приготувати:
- У борошно додати нарізане масло, перемішати до стану крихти.
- Додати розпушувач, цукор, сметану і дрібку солі. Замісити тісто. Прибрати в холодильник на 40 хвилин.
- Змішати сир, сметану і цукор. Нарізати інжир.
- З тіста розкачати круглий пласт. Перекласти на пергамент. Викласти сирну начинку, потім – інжир.
- Випікати 40 хвилин за 180 градусів.