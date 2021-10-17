Сирні мафіни, пісочні тістечка і галета – рецепти ароматної випічки з інжиром

Не має значення, якого сорту інжир, але він має бути без пошкоджень. Цей фрукт солодкий, тому варто бути уважними з кількістю цукру, тобто скорочувати його по можливості