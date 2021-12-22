Сирні нудельни з мигдалем – рецепт австрійського сніданку

Сирні нудельни з мигдалем / Фото: www.gusto.at
Різні варіяції з нашим улюбленим сиром є не лише в Україні. В Італії готують запіканку мільячо з апельсином, в Австрії – нудельни.
Тісто для них замішується на сирі з борошном та манкою. Коли з них, готових, стіче вода, вони рясно обсипаються мигдалевими крихтами.
Рецепт взято у кулінарного сайту Gusto.at.
Далі по темі
Сирні нудельни з мигдалем
Інгредієнти:
- 250 г сиру (10% жирності);
- упаковка ванільного цукру;
- 40 г цукру;
- цедра одного лимона;
- по 70 г манки, борошна;
- 2 яєчні білки;
- 60 г подрібненого мигдалю;
- 50 г цукрової пудри;
- 60 г масло вершкове;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- До сиру додати цедру, білки, ванільний цукор, цукор, борошно та манку. Розмішати. Накрити плівкою та залишити в холодильнику мінімум на 30 хвилин.
- Для мигдалевої обсипки мигдаль трохи підсушити на сухій сковороді. Масло розтопити, додати мигдаль та цукрову пудру. Обсмажити впродовж кількох хвилин.
- Воду в каструлі довести до кипіння, підсолити. Із сирної маси сформувати невеликі бруски та зварити порціями впродовж п'яти хвилин.
- Дати стекти воді та обваляти в мигдалевих крихтах.