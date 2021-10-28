Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі – рецепт вечері в індійському стилі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 18:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чіткої вимоги – які потрібні гриби – немає. Це можуть бути білі, лисички або опеньки. Ну або всього потроху. Потрібні традиційні для індійської кухні кмин, кардамон, куркума
Гарбуз із лісовими грибами в соусі
Гарбуз із лісовими грибами в соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Так гарбуз ви точно не готували. Ні, існує безліч ідеальних страв та десертів із цим овочом. Але створити рецепт гарбуза з грибами та ще й в індійському стилі вдалося The New York Times.

З індійської кухні тут є кокосове молоко, коріандр, кмин, куркума. Гостроти страві додасть перець чилі та мелений червоний перець

Реклама

Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі

Інгредієнти:

  • 3 ст. л.олії;
  • 300 г гарбуза, очищеного від шкірки та нарізаного шматочками;
  • 1 невеликий зелений перець чилі;
  • 1 невелика цибулина, дрібно нарізана;
  • щіпка кмину;
  • 2 зубчики часнику, подрібнені;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • щіпка меленого червоного перцю;
  • 1 ч. л. меленої куркуми;
  • 400 г лісових грибів, нарізаних скибочками;
  • ¾ чашки кокосового молока;
  • 2 ст. л. соку лайма;
  • сіль, перець, кінза.

Як приготувати:

  1. У сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додати кубики гарбуза в один шар. Приправте сіллю та перцем. Готуйте близько 2 хвилин, даючи кубикам трохи підрум'янитися, потім переверніть і готуйте ще 2 хвилини. Використовуйте шумівку, щоб вийняти гарбуз і відкласти убік.
  2. Зробіть поздовжний розріз у перці чилі.
  3. Додайте на сковороду цибулю, трохи посоліть і готуйте, помішуючи, 1 хвилину. Додайте кмин, потім часник, коріандр, червоний перець, куркуму та перець чилі. Добре перемішайте та готуйте ще 30 секунд.
  4. Додайте гриби, посоліть та перемішайте. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки гриби не почнуть розм'якшуватися.
  5. Поверніть гарбуз до сковороди, додайте кокосове молоко і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього та тушкуйте ще 5 хвилин. Доведіть до смаку спеціями.
  6. Перед подачею додайте сік лайма і прикрасьте кінзою.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти