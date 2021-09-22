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Гарбузова каша з пшоном і оригінальний салат з яблуком і болгарським перцем – рецепти для сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
22 вересня, 07:01
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Після приготування кашу бажано залишити на 15-25 хвилин у теплому місці, так вона буде смачнішою. Прикрасити кашу можна горіхами і сухофруктами. А поєднання в салаті яблука і перцю вас приємно здивує
Рецепти для сніданку
Рецепти для сніданку / Фото: Depositphotos

У сезон гарбуза продовжуємо готувати її до сніданку. Ми ділилися рецептом гарбузового манника, тепер дізнаємося, як приготувати з неї смачну кашу. Якщо хочете з'їсти несолодку кашу, то й без цукру вона буде смачною. У салат з болгарським перцем і яблуком фрукти, краще вибирати зелених сортів, додайте трохи консервованої кукурудзи.

Гарбузова каша

Гарбузова каша на сніданок
Гарбузова каша на сніданок / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти (на дві порції):

  • по 1 склянці молока, води, пшона;
  • 500 г гарбуза;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 2 щіпки солі;
  • 30 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

  1. Очистити шкірку у гарбуза, нарізати скибочками.
  2. Воду з'єднати з молоком в каструлі, додати 2 ст. л. цукру. Довести до кипіння і додати гарбуз. Варити 15 хвилин.
  3. Крупу промити кілька разів, тим часом потовкти гарбуз.
  4. Поставити гарбуз із молоком на вогонь, додати 1 ст. л. цукру та сіль. Довести до кипіння, всипати крупу, перемішати.
  5. Варити, помішуючи, близько 20 хвилин. Додати вершкове масло.
  6. Прикрасити горіхами і сухофруктами.


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Салат із яблуком і болгарським перцем

Салат з яблуком і болгарським перцем
Салат з яблуком і болгарським перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Інгредієнти:

  • по 1 шт. яблука і болгарського перцю;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 140 г консервованої кукурудзи;
  • сік половини лимона;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

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  1. Перець нарізати великими кубиками. Яблуко очистити від серцевини, скропити соком лимона.
  2. Дрібно нарізати зелену цибулю.
  3. Викласти в тарілку яблуко і перець. Додати цибулю і кукурудзу. Додати сіль, перець і оливкову олію. Перемішати.

І ще 10 цікавих салатів вересня зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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