Гарбузова каша з пшоном і оригінальний салат з яблуком і болгарським перцем – рецепти для сніданку

Після приготування кашу бажано залишити на 15-25 хвилин у теплому місці, так вона буде смачнішою. Прикрасити кашу можна горіхами і сухофруктами. А поєднання в салаті яблука і перцю вас приємно здивує