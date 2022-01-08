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Ідея для вечері: дивовижна запіканка тимбаль, в якій макарони огортають курячу начинку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 січня, 18:01
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Це французька запіканка і вона красива неймовірно. Потрібна довга паста з отвором усередині, макарони викладаються по спіралі у формі й таким чином утримують начинку
Французька запіканка тимбаль
Французька запіканка тимбаль / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Тимбаль, що можна перекласти, як барабан, справді з ним схожа. Коли вона готова, її перевертають із форми на тарілку догори дном.

І тоді перед очима з'являється красива запечена верхівка з довгої пасти, що міцно тримає всередині начинку.

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Начинки для тимбалі можуть бути різними: м'ясними та з курки з додаванням овочів та грибів. Соковитості надасть присутність вершків.

Тимбаль, як і яловичина по-бургундськи, – більше затишна сімейна їжа. І разом з цим ця запіканка вкрай ефектна.

Фудблогер sashasa_fonov1979 радить брати форму для запікання з круглим дном.

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Французька запіканка тимбаль

Інгредієнти:

  • Букатині, помідори у власному соку, печериці – по 300 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Куряче філе – 350 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Вершки 15%, борошно, олія – по 2 ст. л.
  • Твердий сир – 200 г
  • Сіль, мелений чорний перець, кріп – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити макарони у підсоленій воді на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Готові макарони відкинути на друшляк, обсушити рушником і остудити.
  2. Глибоку форму для запікання рясно змастити вершковим маслом. По спіралі викласти макарони у форму. Паста має щільно закривати дно та борти.
  3. Куряче філе та помідори нарізати дрібними кубиками, печериці – тонкими скибочками.
  4. Цибулю очистити і нарізати дрібними кубиками. Кріп порубати.
  5. На сковороді розігріти олію. Обсмажити куряче філе до золотавого кольору на сильному вогні за 5-6 хвилин.
  6. Додати до курки цибулю, перемішати та готувати 3-4 хвилини, всипати гриби, готувати 5 хвилин.
  7. Додати помідори, кріп, вершки, сіль та перець за смаком, тушкувати на невеликому вогні 4-5 хвилин.
  8. Всипати борошно, ретельно перемішати і готувати 3 хвилини. Розігріти духовку до 180 градусів.
  9. Сир натерти на великій тертці та розділити на дві рівні частини. Однією половиною посипати пасту.
  10. На сир викласти половину начинки, посипати сиром та зверху викласти решту начинки.
  11. На начинку спіраллю викласти макарони, що залишилися, накрити форму фольгою і випікати в розігрітій духовці 40 хвилин.
  12. За 10 хвилин до кінця запікання зняти фольгу. Готову тимбаль обережно перевернути на тарілку.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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