Ідея для вечері: дивовижна запіканка тимбаль, в якій макарони огортають курячу начинку

Це французька запіканка і вона красива неймовірно. Потрібна довга паста з отвором усередині, макарони викладаються по спіралі у формі й таким чином утримують начинку

Французька запіканка тимбаль / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Тимбаль, що можна перекласти, як барабан, справді з ним схожа. Коли вона готова, її перевертають із форми на тарілку догори дном.

І тоді перед очима з'являється красива запечена верхівка з довгої пасти, що міцно тримає всередині начинку.

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Начинки для тимбалі можуть бути різними: м'ясними та з курки з додаванням овочів та грибів. Соковитості надасть присутність вершків.

Тимбаль, як і яловичина по-бургундськи, – більше затишна сімейна їжа. І разом з цим ця запіканка вкрай ефектна.

Фудблогер sashasa_fonov1979 радить брати форму для запікання з круглим дном.

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Французька запіканка тимбаль

Інгредієнти:

Букатині, помідори у власному соку, печериці – по 300 г

Вершкове масло – 50 г

Куряче філе – 350 г

Цибуля – 1 шт.

Вершки 15%, борошно, олія – по 2 ст. л.

Твердий сир – 200 г

Сіль, мелений чорний перець, кріп – за смаком

Як приготувати: