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Український капусняк на свинині – готується на свіжій капусті, виходить неймовірним

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 травня, 08:02
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Капуста та картопля натираються, а засмажку можна приготувати на салі або просто додати до бульйону. Традиційно потрібно пшоно, обов'язково його промийте
Як приготувати капусняк
Як приготувати капусняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Навесні, з появою першої зелені, ми сконцентровані на борщі із щавлем, але чому не приготувати український капусняк, одну з найвідоміших наших страв? Свіжу зелень до нього теж можна додати перед подачею.

У цьому рецепті використовується свіжа капуста та пшоно. Щодо другого інгредієнта, то він традиційний.

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Капусняк готують на м'ясному бульйоні, у нашому випадку – це свинячий. Важливо натерти капусту та картоплю. Так отримаємо дуже густу консистенцію, яка наближається до пюре.

Щодо інших овочів, то беріть на власний розсуд. Ідеально – 3-4 картоплини, по одній штуці моркви та цибулі.

Рецепт зі сторінки yaskamotsak.

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Український капусняк зі свіжою капустою

Український капусняк зі свіжою капустою
Український капусняк зі свіжою капустою / Фото: instagram/na_kuhne_s_natali

Інгредієнти:

  • свинина – 300 г;
  • капуста – половина качана;
  • морква, цибулина, картопля;
  • томатна паста – 70 г;
  • пшоно – 100 г;
  • сало – 100 г;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • часник – голівка;
  • лаврове листя – 2 шт.;
  • перець горошком – 11 горошин;
  • сіль, перець чорний мелений.

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Як приготувати:

  1. Впродовж години відварити бульйон – цілий шматок м'яса варити у підсоленій воді до готовності. М'ясо дістати, нарізати, а додати промите пшоно.
  2. Моркву натерти дрібно.
  3. За 10 хвилин додати до бульйону моркву та м'ясо. Додати лаврове листя.
  4. Сало нарізати невеликими кубиками або прокрутити через м'ясорубку та за 10 хвилин додати в каструлю.
  5. Капусту натерти й додати в каструлю після сала. Варити 20 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Додати томатну пасту.
  7. Картоплю почистити, натерти на дрібну тертку й додати в каструлю разом з томатною пастою. Добре перемішати.
  8. Цибулю обсмажити до золотавого кольору з додаванням олії. Наприкінці додати 2 ст. л. борошна та смажити 2 хвилини.
  9. У каструлю висипати засмажку, цілі очищені зубчики часнику, перець горошком. Добре перемішати. Готувати 25-30 хвилин.
  10. За 5 хвилин до кінця додати зелень, зняти з вогню і дати настоятися 20 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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