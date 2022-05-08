Український капусняк на свинині – готується на свіжій капусті, виходить неймовірним

Навесні, з появою першої зелені, ми сконцентровані на борщі із щавлем, але чому не приготувати український капусняк, одну з найвідоміших наших страв? Свіжу зелень до нього теж можна додати перед подачею.
У цьому рецепті використовується свіжа капуста та пшоно. Щодо другого інгредієнта, то він традиційний.
Капусняк готують на м'ясному бульйоні, у нашому випадку – це свинячий. Важливо натерти капусту та картоплю. Так отримаємо дуже густу консистенцію, яка наближається до пюре.
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Щодо інших овочів, то беріть на власний розсуд. Ідеально – 3-4 картоплини, по одній штуці моркви та цибулі.
Рецепт зі сторінки yaskamotsak.
Український капусняк зі свіжою капустою
Інгредієнти:
- свинина – 300 г;
- капуста – половина качана;
- морква, цибулина, картопля;
- томатна паста – 70 г;
- пшоно – 100 г;
- сало – 100 г;
- борошно – 2 ст. л.;
- часник – голівка;
- лаврове листя – 2 шт.;
- перець горошком – 11 горошин;
- сіль, перець чорний мелений.
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Як приготувати:
- Впродовж години відварити бульйон – цілий шматок м'яса варити у підсоленій воді до готовності. М'ясо дістати, нарізати, а додати промите пшоно.
- Моркву натерти дрібно.
- За 10 хвилин додати до бульйону моркву та м'ясо. Додати лаврове листя.
- Сало нарізати невеликими кубиками або прокрутити через м'ясорубку та за 10 хвилин додати в каструлю.
- Капусту натерти й додати в каструлю після сала. Варити 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати томатну пасту.
- Картоплю почистити, натерти на дрібну тертку й додати в каструлю разом з томатною пастою. Добре перемішати.
- Цибулю обсмажити до золотавого кольору з додаванням олії. Наприкінці додати 2 ст. л. борошна та смажити 2 хвилини.
- У каструлю висипати засмажку, цілі очищені зубчики часнику, перець горошком. Добре перемішати. Готувати 25-30 хвилин.
- За 5 хвилин до кінця додати зелень, зняти з вогню і дати настоятися 20 хвилин.
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