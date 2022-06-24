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Українська вечеря за 30 хвилин – рецепт картопляних книглів з Коломиї (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 червня, 16:28
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Чотири картоплини будуть сирими, чотири, звареними у кожушках. Щоб книглі не злипалися під час варіння, додайте трохи крохмалю в окріп
Як приготувати картопляні книглі
Як приготувати картопляні книглі

Якщо засипану капусту зі шкварками колись давно готували на весілля та інші важливі події, то картопляні книглі – були чудовою та недорогою вечерею.

Рецепт прийшов з Коломиї. Готуються із сирої та відвареної, що важливо, у кожушках картоплі.

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Сиру картоплу після того, як натреться, процідіть, щоби позбутися зайвого крохмалю. Тісто має бути трохи густіше, ніж на оладки.

Наталія Mashika пропонує подавати книглі зі смаженими грибами або салом.

Книглі з цибульною засмажкою

Книглі з цибульною засмажкою
Книглі з цибульною засмажкою

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Інгредієнти:

  • картопля – 8 шт. (4 зварених у кожушках, 4 сирих);
  • яйце;
  • крохмаль – 4-5 ст. л.;
  • сіль.

Для засмажки:

  • цибуля – 1 шт.;
  • олія;
  • паприка – 1-2 ч. л.;
  • сметана.

Для варіння:

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  • 2 ст. л. крохмалю;
  • 100 мл холодної воли;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Сиру картоплю натерти на дрібній тертці. Відкинути на сито, щоб прибрати зайвий сік.
  2. Натерти варену картоплю, з'єднати із сирою та вбити яйце. Додати 3-4 ст. л. крохмалю, посолити та перемішати. Додати решту крохмалю, перемішати.
  3. Щоб книглі не злипалися, 3 ст. л. крохмалю розвести у воді.
  4. Закип'ятити воду, посолити, вилити крохмальну суміш і швидко перемішати.
  5. Змоченими водою руками сформувати книглі, трохи сплюснувши. Варити до готовності. Виймати і води, коли вони спливуть.
  6. Тим часом обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, на олії. Додати солодку паприку та сметану, перемішати.
  7. Додати книглі, обсмажити 5 хвилин.

Як готує книглі авторка рецепта – дивіться нижче.

Тут знайдете рецепт яворівського пирога, який готується з гречкою та капустою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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