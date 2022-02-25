Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Заспокійливий чай з найпростіших інгредієнтів – рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 10:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Трохи сушеної м'яти та меліси, кілька скибочок яблука, лимона та дрібка кориці – все це заливається окропом та настоюється 15 хвилин
Заспокійливий чай
Заспокійливий чай / Фото: freepik.com

Заспокійливий чай тому й заспокійливий, бо може привести в тонус нервову систему. Спробуйте з'єднати імбир із цитрусовими – це більше для енергії.

А от суміш м'яти та меліси, як обіцяє авторка рецепта – larkinaekaterina_detox – має заспокоїти.

Реклама

Заспокійливий чай

Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів
Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів / Фото: unsplash.com

Інгредієнти:

  • м'ята, меліса – по 2 ч. л.;
  • кілька часточок яблука;
  • кілька часточок лимона;
  • паличка кориці або щіпка меленої;
  • 1 літр дуже гарячої води.

Як зробити напій юаньян, для якого потрібна і кава, і чай – читайте тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти в заварнику, залити окропом.
  2. Дати настоятися 10-15 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти